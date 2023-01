Nelcy Heidinger juró como congresista en reemplazo de Freddy Díaz

La representante de Alianza Para el Progreso (APP) es de la región Pasco | Fuente: Congreso

La nueva congresista Nelcy Heidinger Ballesteros juró esta tarde como parlamentaria, en reemplazo de Freddy Díaz Monago, inhabilitado para el ejercicio de la función pública. Ella integrará la bancada de Alianza Para el Progreso.

La ceremonia se llevó a cabo esta tarde durante la sesión del pleno del Congreso. José Williams, titular del Parlamento, fue el encargado de tomarle el juramento a la nueva legisladora.

"La representación nacional, señora Nelcy Heidinger, saluda y felicita a la nueva congresista que hoy se incorpora al Parlamento. Bienvenida", fueron las palabras de Williams para terminar este pequeño evento.

La representante de Alianza Para el Progreso (APP) por la región Pasco y accesitaria de Díaz Monago asumió el cargo debido a la inhabilitación de este último para el ejercicio de la función pública por 10 años luego que a él se le imputó la violación de los artículos 1, 2 y 39 de la Constitución, supuestamente infringidos al usar las instalaciones del Parlamento para ingerir licor y mantener relaciones sexuales.



El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, entregó horas antes las credenciales como congresista a Nelcy Heidinger. De esta manera ella ejercerá como parlamentaria hasta el 2026.

Heidinger: "No tengo por qué festejar este cargo"

Nelcy Heidinger dio una entrevista a RPP Noticias y afirmó que no se sentía en condiciones de festejar su ingreso al Parlamento, puesto que detrás se encuentra el “dolor” de la presunta víctima de Díaz Monago, quien afronta un pedido de prisión preventiva por un plazo de nueve meses.

“Estoy entrando al Congreso y no tengo por qué festejar este cargo, porque detrás de mi hay un dolor de una mujer que ha sido vulnerada. Y yo no puedo festejar, llegar al Congreso y decir, como si fuera elecciones: “¡Llegué al Congreso!”. No puedo. Yo llego con dolor porque hay una persona que ha sufrido”, declaró en RPP.

Rechazan prisión para Freddy Díaz

El Poder Judicial impuso comparecencia con restricciones al excongresista Freddy Díaz, investigado por una presunta violación sexual contra una trabajadora del Parlamento.

Juan Carlos Checkley, juez que vio el pedido, desestimó el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva en contra de Díaz Monago y estableció que el inhabilitado excongresista deberá mantener su domicilio en Lima y pagar una caución de S/ 10 000.

Asimismo, el juez consideró que no se ha acreditado “peligrosismo procesal” para dictar la medida de prisión preventiva. Además, señaló que se ven contraindicios que obran en la carpeta fiscal, como pericia psicológica y toxicológica que debilitan referido requerimiento.