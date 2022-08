‘No gané la elección con votos de Perú Libre’, señala Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso

El nuevo tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Muñante, descartó conocer de qué partido provinieron los votos que le permitieron ganar la elección de su actual puesto, negando así cualquier apoyo consensuado de la bancada oficialista Perú Libre.

“Tengo que descartar de que ha sido una bancada completa (Perú Libre) la que me ha votado, porque yo saqué 47 votos en primera vuelta y, luego, saqué 55, con la cual gané. La bancada de Perú Libre son 16 votos, ¿no? Yo gané por 8”, refirió el congresista de Renovación Popular en Enfoque de los Sábados.

“Ahora bien, la señora (Hilda) Portero, que es de Acción Popular, obtuvo 12 votos más en la segunda vuelta. Entonces las bancadas se partieron, la izquierda se partió”, continuó. “El voto es secreto. Yo no puedo afirmar de qué partidos han venido los 8 votos. Posiblemente sean de partidos que no están de acuerdo con la visión política de la señora Portero”.

“Yo no puedo afirmar que han sido miembros solo de Perú Libre”, continuó.

El legislador ocupará la tercera vicepresidencia en reemplazo de Wilmar Elera (Somos Perú), quien a inicios de agosto renunció a dicho cargo de la Mesa Directiva del Parlamento. Recordar que la Mesa Directiva también está conformada por Lady Camones (presidenta), Martha Moyano (1ra vicepresidenta) y Digna Calle (2da vicepresidenta).

En contra de las declaraciones de Aníbal Torres

Muñante señaló su rechazo ante la decisión de no invitar al Parlamento al jefe del Gabinete, Aníbal Torres, tras tildar de ‘golpistas’ a los congresistas. Señaló que la decisión fue tomada por la Junta de Portavoces, a la cual no pudo asistir debido a que aún no tomaba posesión de su cargo de vicepresidente.

“Espero que la próxima sesión este ya se pueda realizar, porque particularmente estaba de acuerdo con que se le invite al señor Aníbal Torres”, refirió.

También explicó que el Congreso debe trabajar en recuperar la confianza de la población, la cual desaprueba en gran porcentaje su desempeño.

“Definitivamente, aquí tenemos que trabajar todos para poder levantar esa imagen se ha creado. Ha habido responsabilidad de muchos sectores e igual la crisis del Ejecutivo también ha arrastrado al Congreso”.

Cómo quiere ser recordado

“Nosotros queremos contribuir en la defensa del fuero parlamentario frente a intromisiones que está viviendo sufriendo con no solamente el Poder Ejecutivo, sino también con respecto al Poder Judicial”, refirió el tercer vicepresidente al medio.

“En el marco de la separación de poderes, además, de velar por el respeto de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Creo que es importante que este congreso retome una agenda en favor de la población y creo que vamos a jugar un papel fundamental los miembros de la mesa directiva como dirigentes del Parlamento”,

“Por último, abogar por el respeto del orden constitucional y subieron usando una fiscalización firme y responsable frente a las actuaciones que viene cometiendo el gobierno”, finalizó.

