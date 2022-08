Consejo de Ministros ofreció una conferencia de prensa. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, respondió a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien pidió respeto para la autonomía del Ministerio Público. En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial aseguró que respeta la investigación fiscal; no obstante, pidió que esta se haga respetando el debido proceso.

"Respetamos la investigación fiscal, que se haga objetivamente, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia. Que se respeten los derechos de las personas. No nos vamos a sujetar a los juicios mediáticos, que quede bien claro eso: nosotros no nos sometemos a los juicios mediáticos, nos sometemos a los procesos de investigación fiscal o judicial", indicó.

Tras señalar que ni él, ni los ministros de Estado o el propio presidente de la República se van a someter a "juicios mediáticos", el titular de la PCM indicó que este proceso debe ser desarrollado por la autoridad competente -Ministerio Público, Poder Judicial o Tribunal Constitucional- y "no en los medios de comunicación".

"Es un abuso que la Fiscalía esté realizando operativos a cada rato en Palacio de Gobierno. No una vez, dos, tres veces, por el mismo hecho. No es correcto. No es correcto que en el Congreso se diga que nosotros contribuimos a la inestabilidad política. Jamás en el tiempo que estamos en el poder hemos propuesto algún mecanismo para cerrar el Congreso", señaló.

"El que crea inestabilidad política es el órgano que está trabajando día y noche, durante más de un año, para dar el golpe al presidente Castillo mediante la vacancia por incapacidad moral, o la inhabilitación o pidiéndole la renuncia", añadió.

Fiscal de la Nación exige respeto

Esta tarde, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pidió respeto para esta institución al rechazar que formen parte de un supuesto plan político, tal como denunció el presidente Pedro Castillo luego de que el Equipo Especial de Fiscales ingresara el pasado miércoles a Palacio de Gobierno para ubicar a su cuñada Yenifer Paredes.

"Rechazo firmemente las acusaciones e insinuaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. A nosotros solo nos mueve la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley. Por todo ello, exhorto, en mi calidad de máxima autoridad del Ministerio Público, que los actores políticos, investigados y no investigados, respeten la autonomía del Ministerio Público", indicó.

En conferencia de prensa junto con los fiscales supremos, la titular del Ministerio Público señaló que desde el inicio de su gestión ha asumido la función constitucional de perseguir el delito "caída quien caiga y pese a quien le pese". Asimismo, recordó que la función fiscal demanda "orden y celeridad" en las investigaciones.

En otro momento, Patricia Benavides reafirmó que las decisiones fiscales "no son políticas", sino que se ciñen "estrictamente a la ley y a la Constitución". Agregó que cada acto de investigación, requerimiento o disposición se sustentan en "evidencias" y remarcó que "todos somos iguales ante la ley y todos los fiscales respetamos la Constitución".

"Soy consciente de que la investigación contra altos funcionarios en ejercicio del poder podría generar ataques a nuestra institución, a mi persona y a mi familia. He tomado conocimiento de que se orquestan ataques en contra de mi persona y mi familia que solo buscan mellar u obstaculizar las investigaciones fiscales", culminó.

PODCAST RPP: El Congreso ha desmantelado la reforma en el sistema universitario, denuncia Flor Pablo

La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.