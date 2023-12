Omar Cairo sobre moción que busca destituir a los integrantes de la JNJ: “Es un acto sin ningún valor jurídico”

Omar Cairo, abogado de la magistrada de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello, catalogó como “un acto sin ningún valor jurídico” la admisión a debate de la moción que propone remover a los miembros del referido organismo autónomo, aprobado esta noche por el pleno del Congreso con 69 votos a favor, 30 en contra y 17 abstenciones.

“No existe ningún procedimiento previsto en las normas y ni siquiera en los antecedentes parlamentarios que permita que el pleno del Congreso discuta una moción y en una sesión destituya, remueva a los miembros de la de la Junta Nacional de Justicia. Esto es un invento que rompe con todas las posibilidades mínimas de un ejercicio válido del derecho de defensa”, indicó el abogado constitucionalista en el programa Las cosas como son de RPP.

Omar Cairo señaló, además, que lo realizado por el Legislativo traería “consecuencias muy peligrosas” donde el Gobierno “tendrá que optar por respetar la Constitución y no darle apoyo a un acto de este tipo” o sumarse “al acto de fuerza con lo cual estaríamos iniciando una dictadura”.





"Es muy peligros lo que están haciendo"

“Qué ocurre si hoy se aprueba la remoción, como este acto no tiene valor jurídico porque sería realmente estridente pretender que algo aquí obliga, los miembros de la JNJ van a seguir trabajando, van a seguir estando en sus despachos y entonces, lo que puede pasar, es que el Congreso pida el apoyo de la fuerza pública para desalojarlo de sus oficinas”, manifestó.

“Es muy peligroso lo que están haciendo, espero que la sensatez aparezca y esto se archive porque no tiene ningún sustento”, añadió.

Cabe resaltar que la Junta de Portavoces decidió que el debate de la moción se verá el viernes 15 a las 3:00 p.m. Los magistrados de la JNJ serán citados para que puedan defenderse y la intervención de los parlamentarios tendrá una duración de dos horas.

Al respecto, el letrado sostuvo que “hay muchas objeciones a la competencia que tiene el Congreso. Definitivamente yo sospecho, no he conversado con mi patrocinada, que no van a conectar un procedimiento como este, inventado y que recorta todas las posibilidades de defensa y que transgrede la propia vía procedimental creada por el Congreso. No creo que los miembros de la JNJ le den alguna apariencia de valor a esto”.

La admisión a debate de la moción, impulsada por los congresitas de Renovación Popular, Jorge Montoya y Alejandro Muñante, recibió este miércoles 69 votos a favor, 30 en contra y 17 abstenciones. Para que la destitución de los magistrados de la JNJ proceda, deberá recibir el voto mínimo de 87 de los 130 congresistas peruanos.