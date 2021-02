Marianella Ledesma estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, destacó que los siete magistrados que integran este órgano constitucional hayan votado a favor de declarar inconstitucional la ley que permitía el retiro de aportes a la ONP, algo que -reveló- “no es tan común”.

“Un dato que hay que considerar es la unanimidad por parte de los siete magistrados, cosa que no es tan común en el tribunal. Pero cuando las cosas son tan claras e incuestionables, definitivamente la unanimidad fluye de manera tan natural”, destacó en La Rotativa del Aire.

La magistrada señaló que la ley aprobada por el Congreso es inconstitucional por diversos motivos, entre los que destacó que el Legislativo no tiene iniciativa para crear o aumentar gastos públicos, algo que está contemplado en el artículo 79 de nuestra Carta Magna.

“El Tribunal ha considerado en su labor de control de la labor que han hecho los congresistas que la ley es contraria a las reglas básicas de nuestra vida social, que está plasmada en la Constitución”, apuntó.

Ledesma consideró que esta ley iba a afectar a los pensionistas que viven de ese fondo. “Ese fondo es sostenido por todos los que trabajamos activamente y aportamos al fondo por un criterio de solidaridad generacional”, remarcó.

Sobre el fondo previsional, la titular del TC remarcó que, según la Constitución, este es intangible. “Nadie puede tocar un sol de ese fondo, porque es poner en riesgo al pensionista”, manifestó.

“Un tercer argumento que ha dado el tribunal, y la sentencia se publicará el lunes, es que el único que puede administrar la hacienda pública es el Ejecutivo, el que recauda y hace la distribución de los gastos”, refirió.

Finalmente, Ledesma señaló que la propia Constitución contempla que toda nueva regla pensionaria se debe aplicar mediante “un régimen de solidaridad financiera”.

“No podemos crear leyes que no están financiadas. No solo es que (la ley de retiro de la ONP) vaya contrario a la Constitución, sino que va a ser una ilusión, porque jamás se va a poder materializar”, concluyó.



