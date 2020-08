Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El congresista Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, reconoció que pueden existir dudas alrededor del proyecto de ley que autoriza, de manera excepcional y por única vez, la devolución de los aportes, hasta 1 UIT, a los aportantes activos e inactivos a la ONP; sin embargo, pidió recordar que el país se encuentra ante una pandemia.

"Estamos en un Estado de Emergencia terrible, un desastre natural, donde 7 millones de personas se han quedado en la calle, sin trabajo en los últimos 4 o 5 meses y donde, lamentablemente, mucha gente no tiene ni para comer ni cómo mantener a su familia. Es un estado excepcional, irrepetible, y creo que hay que hacer un esfuerzo", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, Chehade destacó el "esfuerzo" del Congreso para promover y aprobar en sus recientes decisiones el retiro de parte de los aportes a las AFP y a la ONP para que parte de la población pueda superar esta crisis "que no pasaba hace 100 años". Además, cuestionó que no se critique al Gobierno por la emisión de bonos.

"Cuando el Gobierno emite bonos -y está bien que lo haga- para millones de familias, ahí sí dice que es técnica la medida, pero cuando el Congreso de la República lo hace para aportantes, para gente que ha dado mucho dinero durante muchos años, ahí no resulta técnico para el Gobierno. Creo que tan respetable son los bonos como lo que está haciendo de manera excepcional el Congreso para millones de familia", apuntó.

Al ser consultado sobre el peligro de que esta medida pueda "hipotecar" el futuro de los aportantes, tal como han advertido especialistas, el congresista recordó que también existe un riesgo para el país con el dinero entregado por el Gobierno para el plan Reactiva Perú a empresas "que finalmente no sabemos si esto va a ser retornable o no".

"Esto (devolución de los aportes), más que una medida técnica, es una medida política, y debemos entenderla como una medida política en un Estado de Emergencia, en una lucha sanitaria terrible, donde el Gobierno, lamentablemente, no da pie con bola, donde hay más de 60 mil muertos extraoficialmente y más de 2 millones de infectados", señaló.

"Hay que poner las cosas en su sitio. Esta es una medida política más que técnica y hay que respetarla (…) Si nosotros seguimos con los análisis, la gente no aguanta un día más. Entiendo que la medida es técnicamente debatible, pero es una medida política, porque si no lo hacemos, la gente no solo se va a morir de COVID-19, sino de hambre", insistió.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS

‘Todo sobre el nuevo coronavirus’. En este programa, el doctor Elmer Huerta comenta los datos que el presidente Martín Vizcarra ha revelado sobre la adquisición de diferentes vacunas: