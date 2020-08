Congreso debate proyecto que plantea devolución de aportes a la ONP. | Fuente: Congreso

El pleno del Congreso de la República debate este lunes el texto sustitutorio que establece un régimen especial facultativo para la devolución de los aportes de los afiliados activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El legislador de Acción Popular y presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa Cruzado, sustentó el texto consensuado que recoge los proyectos de ley de las comisiones de Economía, Defensa del Consumidor, Trabajo y Seguridad Social, así como de Presupuesto General de la República.

Algunos parlamentarios como Diethell Columbus, portavoz de la bancada de Fuerza Popular, se mostraron en contra del texto presentado por no explicar cómo se concretará el retiro de los aportes.

"No se ha dicho cuánto va a costar, no se ha dicho cuál va a ser el criterio para elegir a los beneficiarios, no se ha dicho cuál es la fuente de financiamiento. Solo nos han pasado dos páginas que están en prosa y en parte en verso, pero de matemática nada. Es preocupante porque es una irresponsabilidad absoluta que la comisión no pueda sustentar ante el Pleno", lamentó.

En tanto, Daniel Urresti, portavoz de Podemos Perú, consideró que el Ejecutivo debe encontrar salidas adecuadas para "pagar la deuda con los aportantes" a este sistema de pensiones.

"Los millones que cueste, tendrá el Ejecutivo que ver cómo se financia. El presidente fue elegido para ello. Estamos en una guerra en la cual no podemos darnos el lujo de decir 'como cuesta mucho, que se sigan muriendo mis soldados'. Espero que el Ejecutivo entienda que se tiene que pagar esta deuda", dijo.

La vocera del Frepap, María Céspedes, insistió en que la devolución de los aportes podrá ayudar a aliviar la crisis económica generada por la pandemia en el país. Asimismo, saludó que se acoja la propuesta de retirar una UIT, equivalente a S/4 300.

"Los legisladores parecen más abogados del MEF, tal vez sin saber qué pasa el interior del país, donde hay mucha gente que padece hambre y están esperanzandos que la ONP sea una ayuda en estos momentos tan difíciles... Nuestros hermanos necesitan un monto digno, yo me llevé una ingrata sorpresa cuando me enteré que querían darles un cuarto de una UIT, es una falta de respeto a quienes han aportado tanto tiempo", afirmó.

Por su parte, Francisco Sagasti, portavoz del Partido Morado, expresó: "En la bancada hemos decidido dejar que en esta compleja y difícil situación, las congresistas y los congresistas del Partido Morado voten de acuerdo a su criterio de conciencia. Esperamos que en los próximos días se encuentre una solución, pero sin poner en peligro las pensiones actuales y futuras".

El vocero de Frente Amplio, Lenin Checco Chauca, se mostró en contra la devolución de aportes a la ONP y lamentó que a lo largo de los años se entreguen pensiones que "no son dignas y perjudican a estos ciudadanos que han aportado con su trabajo al desarrollo del país".

"Desde el Frente Amplio planteamos una compensación extraordinaria en este momento tan difícil. ¿Por qué no una devolución? Porque estaríamos haciéndole el juego al sistema privado de pensiones, que quiere que muera el sistema nacional, le haríamos el juego a todos aquellos que han hecho de las pensiones un vil negocio", sostuvo.