El congresista de Perú Libre, Oscar Zea, insistió este jueves en invocar a la unidad de su partido más allá de las posturas en torno al comunicado difundido por Vladimir Cerrón que solicitó negar el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez.



En entrevista con el programa Las cosas como son de RPP, el parlamentario llamó al diálogo a sus compañeros de bancadas que han decidido no respaldar a la premier Mirtha Vásquez.



"Si los compañeros hablan de expulsión es lo que menos me preocupa, yo tengo un punto de vista totalmente claro representando al pueblo puneño (...) tengo que ser muy claro del mensaje de unidad, no estamos en tiempo de separarnos, de dividirnos, no propugnamos eso, en ningún momento vamos a incentivar que haya divisionismo, llamamos a la unidad", dijo.

Oscar Zea señaló que desconoce la razón del pronunciamiento del Partido Perú Libre de no respaldar al gabinete, por tal motivo pidió consultar al vocero Waldemar Cerrón.



"Nosotros hemos estado muy tranquilos, estos cambios a nosotros no nos alarma, los cambios siempre se dan, se dieron y seguramente se darán más adelante también porque se trata de cambio de nombres, no de cambio de rumbo. Creo que eso es lo fundamental, nuestro Presidente no tiene que distanciarse de la propuesta de campaña", afirmó.

Caso Barranzuela



En relación a los cuestionamientos de Luis Barranzela al frente del ministerio del Interior, Oscar Zea consideró que los ministros tienen que ser las personas "idoneas y menos cuestionadas".



"Por eso el presidente Castillo dijo que van a estar en evaluación. Seguramente está viendo, no tienen que tener mucho cuestionamiento. Nosotros tenemos muchos profesionales que pueden ocupar estos cargos, por eso que nadie no es reemplazable, en cualquier momento el Presidente toma decisión y ahí coloca a otro profesional menos cuestonado", aseguró.



