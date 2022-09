Patricia Chirinos remarcó que hace más de un mes presentó la denuncia constitucional en contra de Díaz. | Fuente: Congreso

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, envió hoy un oficio a la nueva presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, para pedirle que se priorice la denuncia constitucional en contra del legislador Freddy Díaz, con el fin de destituirlo e inhabilitarlo de la función pública por supuestamente haber abusado de una de las trabajadoras de su despacho.

A través de un oficio, la legisladora expresó su preocupación por la “pasividad” del Congreso ante este “gravísimo caso de violación sexual”, debido a que presentó el recurso el pasado martes 2 de agosto y a la fecha aún no ha sido visto por la SAC.

“Apelando a su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, le exhorto a bien dar celeridad y priorizar la denuncia en cuestión”, se lee en el oficio enviado a Camones Soriano.

Tras enviar el documento a la titular de la SAC, Chirinos calificó de “insuficiente” la suspensión de 120 días para Díaz Monago. A su juicio, el suspendido legislador merece ser desaforado y procesado tras la denuncia de su extrabajadora.

“Para Freddy Díaz, una suspensión no es suficiente. El desafuero y la cárcel es lo que merece por haber abusado sexualmente de una mujer. Por ello, he solicitado a la SAC que priorice la DC que presenté el 02/AGO para que sea destituido e inhabilitado de toda función pública”, escribió la también ex tercera vicepresidenta del Congreso en su cuenta de Twitter.

Pleno del Congreso aprobó suspender a Freddy Díaz

El Pleno del Congreso aprobó - con 90 a favor, 0 en contra y 4 abstenciones- el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria que declara fundada la denuncia contra el legislador Freddy Ronald Díaz Monago y dispuso su suspensión del cargo por 120 días de legislatura con su respectivo descuento de sus haberes.

Al referido parlamentario se le acusa por la vulneración del artículo 1 y el literal a) del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria; así como los literales e), g), j) y l) del artículo 3; los numerales 4.1 y 4.4 del artículo 4; los literales a) y b) del artículo 5 y los numerales 8.1 y 8.5 del artículo 8 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria.

Posteriormente, Díaz dijo en RPP Noticias que ha aceptado la sanción únicamente por haber ingerido licor dentro del Parlamento, mas no por la imputación de su extrabajadora.

"Yo también voté a favor de la suspensión porque considero que es un hecho lamentable. Soy consciente, y lo he reconocido en la Comisión de Ética, la vulneración a las buenas costumbres, a las buenas conductas, al Código de Ética parlamentario al cual me allané", señaló el suspendido congresista.

Sin embargo, el parlamentario diferenció que en su caso existe un proceso parlamentario por haber ingerido alcohol, que terminó en su suspensión, y otro en la vía judicial, por la denuncia por una presunta violación sexual a una extrabajadora. Sobre esta última, el legislador dijo que la justicia tendrá que determinar, luego de una investigación, si es culpable o no.

Defensoría alerta que "Testigo clave" en caso de Freddy Díaz murió en un asalto

Mientras tanto, la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, reveló que el suboficial PNP Percy Pineda Toscano, testigo importante en el caso que afronta el congresista Freddy Díaz por presunta violación, murió en un asalto en agosto pasado. Esta persona estaba citada para declarar el fin de semana.



Estamos muy preocupado, por ejemplo, porque un suboficial que era testigo clave, lamentablemente, en un enfrentamiento con delincuentes ha perdido la vida. Él estaba citado para este viernes 16″, manifestó la funcionaria en una entrevista que brindó para Epicentro TV.

Según explicó Revollar, el policía era encargado de resguardar la puerta del local de Azángaro del Congreso. En ese lugar que se dio presuntamente el abuso sexual por parte de Freddy Díaz contra su extrabajadora.

"Él estaba en un viaje y fue interceptado por tres personas para asaltarlo y haciendo uso de su armamento reglamentario repelió el ataque. Su hijo de tres años pudo sobrevivir. Pero ya este testigo, para efectos de este caso, no está", expresó la funcionaria.