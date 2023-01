La congresista apoya el adelanto de elecciones y espera que la izquierda pueda aceptar la propuesta | Fuente: Andina

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, aseguró que las bancadas en el Congreso se encuentran dialogando para presentar un texto definitivo que les permita obtener los 87 votos necesarios para aprobar el adelanto de elecciones en esta legislatura.

"Las bancadas que van solicitando muchas cosas se van dando cuenta que hay algunas que no son posibles de llevar a cabo por lo menos ahora. Se va afinando la propuesta definitiva. Si es que se recoge la propuesta de alguna de las fuerzas políticas entonces no tendríamos que extrañarnos por una alta votación... La reunión de hoy se ha prolongado y seguramente va a continuar en la mañana hasta antes de las 11:00 en donde ya tendremos un texto definitivo que espero ya sea de consenso y del gusto de la gran mayoría", manifestó la parlamentaria en Central de Informaciones de RPP Noticias.

Patricia Juárez recalcó que en este texto no está incluido la Asamblea Constituyente como ha solicitado la izquierda porque no es viable la forma como la han planteado.

"No existe ninguna posibilidad de una Asamblea Constituyente porque la forma cómo lo plantean ellos es que se incorpore una pregunta en donde se diga si se desea o no la Asamblea Constituyente y ese es una forma de un sistema plebiscitario que no lo tenemos en la constitución regulado. No podemos incorporar algo que no está regulado en nuestra Constitución", expresó.

Por otro lado, aseguró que Fuerza Popular presentará candidato para las nuevas elecciones presidenciales y que Keiko Fujimori ya dio su palabra de no participar en los comicios.

"En las tres últimas elecciones, Fuerza Popular ha disputado las segundas vueltas y por supuesto que tiene que presentar candidato y postulantes al Congreso", recalcó.

Debate se retoma este martes

José Williams, presidente del Congreso, dispuso este lunes que la sesión del Pleno del Parlamento se retome recién mañana, a partir de las 11:00 a. m., para volver a debatir el adelanto de elecciones. Al no haber consensos entre las bancadas, este martes se tendría que definir si se concreta o no el proyecto.

Antes de que se suspendiera la sesión, se alcanzaron los 66 votos mínimos para que se vuelva a debatir el adelanto de elecciones generales en medio de una gran discusión entre los legisladores. Las bancadas de izquierda, Renovación Popular y Acción Popular votaron en contra de la reconsideración.

La madrugada del sábado, el Parlamento rechazó la iniciativa de adelanto de elecciones para este año, con 45 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones.