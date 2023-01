"También debe existir cuando existen comentarios de muchos sectores sobre la actuación del sistema electoral", declaró | Fuente: Andina

La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) señaló que el proyecto de ley de recorte de mandato en el JNE y la ONPE busca que se tenga "una actitud de desprendimiento en aras de la paz social y la transparencia" en relación a la opinión de sus colegas parlamentarios.

"El deseo ciudadano es que exista una mayor transparencia, que no existan situaciones de opacidada de duda respecto a las actuaciones generales de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo. En su momento se les dijo [al presidente del JNE y ONPE] que podía caber la posibilidad de que pudieran dar un paso al costado a efectos de generar con las reformas políticas, una nueva corriente, nuevos aires para el país", declaró en Todo se Sabe.

Refirió que no se trata de las personas, sino "que así como en el Legislativo hemos tenido esa voluntad política de recortar el mandato debe existir la voluntad de parte de muchos sectores de la actuación de los miembros del sistema electoral".

"Todos los órganos del Estado estamos sujetos al control del sistema de pesos y contrapesos (...) Las resoluciones en el sistema electoral tampoco son revisadas en ninguna otra instancia, son la única y la definitiva instancia. Entonces hay temas que cambiar en aras de la paz social", comentó Juárez en Todo se Sabe.

Al ser consultada respecto al adelanto de elecciones, la legisladora sostuvo que la decisión fue tomada "no porque hayamos cometido un delito o alguna falta porque no hayamos cumplido con nuestras obligaciones" sino "por la tranquilidad en el país". Agregó que evaluarán el proyecto de ley de la congresista Amuruz para asegurar "la paz en el país".

Situación con Evo Morales

Pese que el Congreso declaró persona non grata a Evo Morales, el exmandatario boliviano ha mostrado participación en el sur del país. Sobre ello, Patricia Juárez declaró que "no podemos dejar que personas que no son peruanos y se adjudican algún tipo de representación a nivel internacional estén interviniendo como si nada ocurriera".

"El Ejecutivo debería evaluar la posibilidad del ingreso de Evo Morales. Claramente existe una voluntad separatista y eso realmente es insostenible y inaceptable. Lanzan estos mensajes de separación de peruanos que ya tuvimos siete meses con Aníbal Torres que daba estos mensajes sembrando el odio entre peruanos", criticó en Todo se Sabe.

En esa línea, sostuvo que se necesita una acción desde la Cancillería frente a la participación de Evo Morales en el país con el fin de "que se respeten los fueros de nuestro país".

Por otro lado, señaló que el Ejecutivo de Pedro Castillo es responsable de la situación de la movilización en diversas regiones del país y que el Congreso no comparte la responsabilidad frente a la crisis.

"Hemos recibido durante 17 meses un ataque sistemático del Ejecutivo todos los días en todas las sesiones descentralizadas, tenían mensajes donde desacreditaban absolutamente el papel del Congreso y generaba un caos. Estamos siguiendo los procedimientos de acusación constitucional con congresistas que no han respondido a la responsabilidad y honor como congresista", declaró la congresista de Fuerza Popular.