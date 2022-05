El mandatario es investigado por la Fiscalía debido a presuntos casos de corrupción | Fuente: Andina

El congresista Diego Bazán, integrante de la bancada de Avanza País, anunció este lunes que su agrupación política impulsará un proyecto de ley que pretende reducir el número de votos para concretar una vacancia presidencial. Esto, según explicó el parlamentario, para retirar del Gobierno a Pedro Castillo por las investigaciones en su contra.

"Hoy el señor Castillo viene siendo investigado por el Ministerio Público por pertenecer a una presunta organización criminal. Un presidente que ha faltado a la transparencia, que se reúne con ministros en su departamento a medianoche, un Gobierno que no tiene la solvencia para designar a funcionarios que carecen de toda capacidad técnica y profesional y que se encuentra alejado de los hechos que realmente importan al país", explicó el legislador a RPP.

Diego Bazán también explicó que la reducción de votos sería hasta los 78 y así conseguir la vacancia presidencial. En tal sentido, aclaró que la norma es constitucionalmente válida.

"Desde Avanza País impulsamos temas como la modificación al reglamento del Congreso que requiere 87 votos para la vacancia a 78, es perfectamente compatible con la exhortación constitucional que hizo en algún momento el TC, por eso impulsaré este proyecto junto a Roselli Amuruz para ser viable", puntualizó Bazán.

El Ministerio Público informó, a través de sus redes sociales, la ampliación de la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por "la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones".

Se indicó además que la investigación, inicialmente abierta contra el exministro Juan Silva y 6 congresistas, "fue ampliada luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones".

Visitas ocultas a casa de ex ministra, investigación fiscal por organización criminal, amigos de sobrinísimos en puestos clave, declaración de 30 mil de coima para Presidente. Luego de esto, urge bajar votos para vacar a Pedro Castillo. Basta de cálculo político. Actuemos ahora. — Diego Bazán Calderón (@DiegoBazanC1) May 30, 2022

Anibal Torres defiende al presidente

El primer ministro, Aníbal Torres, señaló este lunes que la decisión de la Fiscalía de ampliar la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, "es sin ninguna prueba".

"Hay una denuncia contra el Presidente sin ninguna prueba, solamente con lo que se dice en los medios o con lo que dos personas están conversando por ahí. Y a veces por la fotografía que se tomó el Presidente con tal o cual persona. Cuántas fotografías me he tomado ya esta mañana aquí, y eso no quiere decir que yo conozco a las personas con las cuales yo me he fotografiado" sostuvo Torres.

En ese sentido, señaló que la decisión del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es un "tráfico de la justicia". Estas declaraciones las brindó durante el XIV Consejo de Ministros Descentralizado que se realiza en Iquitos, Loreto.