Carlos Anderson comentó la presentación de una moción de interpelación contra el ministro de Transportes, Geiner Alvarado, por el presunto delito de organización criminal por las obras adjudicadas en las provincias de Chota y Cajatambo y la renuncia de José Luis Gavidia al ministerio de Defensa. | Fuente: RPP

El congresista Carlos Anderson señaló este miércoles no tener dudas de que "tarde o temprano" varios de los ministros del presidente Pedro Castillo terminarán en la cárcel, "ya sea por acción o inacción".

Esto tras comentar en la presentación de una moción de interpelación contra el ministro de Transportes, Geiner Alvarado, por el presunto delito de organización criminal por las obras adjudicadas en las provincias de Chota y Cajatambo y tras la renuncia de José Luis Gavidia al ministerio de Defensa.

"No me cabe ninguna duda que tarde o temprano muchos de los ministros que están hoy día en sus carteras van a terminar tras las rejas, ya sea por acción o por inacción. No nos olvidemos que el presidente dentro de todo, por la Constitución es irresponsable, pero son responsables solidarios los ministros. Así que el que no renuncio a tiempo va a tener que hacerse cargo y la historia los va a juzgar, estoy seguro", dijo al programa Ampliación de Noticias.

Interpelación a Geiner Alvarado

Sobre el caso del ministro Geiner Alvarado, Carlos Anderson consideró que no llega tarde la moción de interpelación presentada por la bancada de Avanza País.

"Ya está la moción para interpelarlo. De alguna forma la justicia tarde, pero llega y el señor Geiner Alvarado tiene mucho que responder por sus pasos por Vivienda. Es clarísimo que es el segundo gran hombre de confianza del presidente Castillo. Eso de todas maneras deja huella", afirmó.

Renuncia de José Luis Gavidia



En relación a la renuncia del José Luis Gavidia al cargo de ministro de Defensa, Carlos Anderson sostuvo que era un funcionario cuestionado por informes periodísticos por un mal uso de los recursos del Estado para beneficio propio y señaló que no iba a pasar mucho tiempo para que eventualmente sea censurado.

"En el caso del señor Gavidia, él ha esperado que se acumulen las pruebas y que las cosas sean tan evidentes que de todas maneras me van a censurar, de todas maneras mejor me voy, imagino", indicó.



De otro lado, Carlos Anderson explicó que el Congreso de la República se encuentra en un "estado un poquito caótico", tras la explosión de acuerdos tomados anteriormente, en medio de más de 10 bancadas "atomizadas", con la "vieja costumbre" de poner en comisiones a personas no idóneas sino por la "fuerza de los números y acuerdos".

"En el Congreso de la República no solo debemos hablar de poder, sino sobre todo de cuestiones éticas. En ese sentido, estoy totalmente y aboslutamente opuesto a que ninguna comisión, incluida la comisión de presupuesto, donde está el señor Luna, puedan ser presididas por personas con cuestionamientos clarísimos y lo mejor que podrían hacer es dar un paso al costado", expresó.



NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Álvaro Bellido, médico gastroenterólogo del hospital Cayetano Heredia, explicó que el colon irritable es un desorden de la interacción del intestino grueso con el cerebro y este tiende a ser crónico. Afecta a la persona aproximadamente seis meses y cuando existe ese tiempo prolongado del desorden, se llama síndrome de intestino irritable. Dijo que algunos de los síntomas son el dolor abdominal, hinchazón, estreñimiento o diarreas asociados al dolor. Ocurre a cualquier edad, pero es más frecuente en mujeres jóvenes. Añadió que el colon irritable es uno de los motivos por el que las personas faltan más al trabajo o a las clases. Muchas personas terminan en emergencia por el dolor.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.