Congresistas se pronunciaron tras darse a conocer que el presidente de la República, Pedro Castillo, sostiene reuniones fuera de Palacio de Gobierno con empresarios, congresistas y ministros.

Así, el parlamentario de Renovación Popular, José Cueto, tildó de "irregulares" estos encuentros y está faltando a los reglamentos. “Las reuniones que ha tenido el señor Castillo pone a todas luces que es algo irregular, porque está yendo en contra de las leyes que regulan el Poder Ejecutivo”, dijo.

“Son reuniones que no deberían sucedes y ya se lo hizo ver la misma Contraloría que no podía hacer, pero parece que desde el Ejecutivo no obedecen a las leyes y reglamentos”, agregó.

El parlamentario de Somos Perú, José Jerí, señaló que el mandatario está "mal asesorado" puesto que ya se sabía que las reuniones que mantiene el presidente deben hacerse de manera transparente.

“Me queda claro que el presidente está mal asesorado, que el presidente insiste en comportamientos irregulares o llamativas en el cual sostiene reuniones fuera de Palacio cuando las normas exigen lo contrario”, dijo.

Pronunciamientos como bancadas

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) se pronunció sobre estas reuniones y pidió al Ministerio Público investigar los motivos de estos encuentros fuera de Palacio.

"La Bancada APP exige inmediata intervención de la fiscalía sobre la naturaleza y contenido de reuniones del Presidente Castillo en vivienda de Breña. Reuniones fuera de palacio solo generan incertidumbre y sospechas de decisiones deshonestas", señalaron a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, la parlamentaria de esa bancada, Gladys Echaíz, señaló que el Congreso de la República debería investigar el trasfondo de las reuniones.

"Llama mucho la atención la actitud del presidente Pedro Castillo. No sé por qué le gusta vivir fuera de las reglas. No puede tener una oficina paralela a la oficial. El Congreso deberá analizar esta delicada situación", señaló.





