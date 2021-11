Hernando Cevallos: "No siempre las reuniones del presidente tienen que ser de carácter público"

Hernando Cevallos, ministro de Salud. | Fuente: Presidencia

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, consideró que el presidente de la República puede tener reuniones sin estar obligado a hacerlas públicas, a propósito del informe periodístico difundido el domingo que asegura que Pedro Castillo continúa despachando desde una casa en Breña, pese a una advertencia de la Controlaría sobre una posible afectación a la transparencia de la administración pública.

"Con respecto a las reuniones del presidente, ahí no hay ninguna cosa ilícita", dijo Cevallos a la prensa durante un evento en el emporio comercial de Gamarra.

El ministro afirmó que el presidente Castillo "puede reunirse con los empresarios, con los gremios, con las personas que crea necesario", pues "no siempre las reuniones del presidente -porque no todo el mundo quiere que las reuniones sean públicas- tiene que ser de carácter público".

Además, insistió en que "eso no tiene nada de ilegal" y sostuvo que "no es la primera vez que un presidente de la República desea conversar con un empresario, no necesariamente frente a cámaras".

Cevallos dijo que si se encuentra alguna irregularidad en las reuniones de Pedro Castillo deben decirse y advirtió que "hay sectores que quieren utilizar políticamente todo y desinformar para que la gente crea que estas son reuniones ilegales del presidente y eso no es así de ninguna manera".

Sobre pronunciamiento de la Defensoría

La noche del domingo, a través de su cuenta en Twitter, la Defensoría del Pueblo demandó al presidente Castillo a que explique los hechos "que revelarían existencia de un despacho presidencial paralelo".

El organismo indicó que de confirmarse la denuncia periodística sobre supuestas reuniones de Castillo con altos funcionarios y personas que habrían contratado con el Estado, "se demostraría un total desapego a las leyes vigentes y a los principios de transparencia que rigen la función pública",

Al respecto, Cevallos dijo que la Defensoría plantea ante las dudas sobre estas reuniones, que el mismo mandatario indique con quienes se reúne y "si esto genera algún tipo de necesidad pública de dar a conocer toda la agenda del presidente".

"Si tenemos la duda con quien se reunió, el presidente puede decirlo, no hay ningún problema", afirmó.



