Congreso no autorizó permiso a Pedro Castillo para que viaje a Colombia

El Pleno del Congreso no aprobó -con 67 votos en contra, 42 votos a favor y cinco abstenciones- autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, salir del país del 6 al 8 de agosto para la toma de mando del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Pedro Castillo había solicitado al Congreso que autorice su salida del territorio nacional del 6 al 8 de agosto para viajar a la ciudad de Bogotá, en Colombia, a fin de asistir a la ceremonia de mando del nuevo jefe de Estado de este país, Gustavo Petro. De acuerdo con la Constitución, el Parlamento es quien le autoriza ausentarse del territorio nacional.

Al respecto, el congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, comentó que votó en contra de este pedido "para ser consecuente con la oposición" al gobierno del presidente Pedro Castillo, además por las cinco investigaciones fiscales en las que está inmerso el presidente.

"Ha sido un mensaje de este Congreso no solo para el Perú, sino para la comunidad internacional: no podemos permitir que una persona con cinco denuncias en la Fiscalía de la Nación vaya al extranjero a representar a todos los peruanos. Hoy en día los peruanos no se sienten representados por el presidente Castillo", indicó.

El parlamentario lamentó que el presidente Pedro Castillo decidiera guardar silencio en el interrogatorio al que fue sometido por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de la investigación que se le sigue por su presunta injerencia en un proceso de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Por su parte, el legislador oficialista Waldemar Cerrón (Perú Libre) calificó como un "exceso" de la oposición del Congreso que no autorizó al presidente Pedro Castillo salir del país del 6 al 8 de agosto a Colombia. Asimismo, consideró que no es correcto hablar de una posible fuga o escape del mandatario, debido a que se presentó ante la Fiscalía.

"La oposición, aprovechando los votos que tienen, maltratan al presidente. Esto está dejando un precedente que más adelante cualquier presidente va a ser sujeto a un impedimento de salida del país. Creo que ha habido un exceso, pero es una decisión del Congreso. Creo que la población va a mostrar una reacción", señaló.

Congresistas reaccionan tras no autorizar permiso a Pedro Castillo para viajar

Durante el debate, la legisladora Adriana Tudela, de Avanza País, expuso las consideraciones por las cuales no debería permitirse que el presidente Pedro Castillo salga del país, ya que en las actuales circunstancias los indicios de corrupción son "abrumadores y abundantes".

En ese contexto, dijo, "el peligro de fuga se vuelve más real". "Él acude a un acto protocolar, por lo que no es necesario que viaje, y muy bien puede ir el Canciller. Nuestra responsabilidad es que el presidente rinda cuentas al pueblo que dice representar", señaló.

De inmediato, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, indicó que es necesario tener en cuenta que el presidente está inmerso en cinco investigaciones fiscales. Manifestó que este viaje es protocolar y no se va a alterar las relaciones que tenemos con el hermano país de Colombia.

A esta posición se sumó Héctor Ventura (Fuerza Popular), que subrayó el "evidente peligro de fuga" del presidente Castillo y, además, dijeron que ya no representa a la mayoría de los peruanos, puesto que tiene cinco denuncias en el Ministerio Público, tres de ellas por corrupción.

Por su parte, la parlamentaria Katy Ugarte, de la bancada de Perú Libre, sostuvo que no hay razones para oponerse a esta autorización porque el presidente colabora con las denuncias de la Fiscalía y “él jamás haría eso” (fugarse); pidió que "no se dejen llevar por el odio" y por teorías conspirativas, porque vamos a hacer un "papelón" internacional.

Igualmente, el congresista Elías Varas (Perú Bicentenario) dijo que no hay motivos para "hacernos quedar mal en el exterior", y pidió a sus colegas que reflexionen, que "el odio no les nuble su razón". A su turno, Pedro Martínez (Acción Popular) lamentó que el Congreso se preste al juego político de victimizar al presidente ante los ojos del pueblo.

Un presidente con cinco investigaciones ante el Ministerio Público; tres por organización criminal y que goza de repudio político

Pedro Castillo pidió autorizar viaje a Colombia

Días atrás, el presidente Pedro Castillo solicitó al Congreso de la República que autorice su salida del territorio nacional del 6 al 8 de agosto para viajar a la ciudad de Bogotá, en Colombia, a fin de asistir a la ceremonia de mando del nuevo jefe de Estado de este país, Gustavo Petro.

Dicha solicitud se presentó este lunes 1 de agosto a través de un oficio dirigido a la presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones, que fue suscrito por el jefe de estado y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

En el documento se precisa que la asistencia del presidente de la República a esta ceremonia permitirá fortalecer los históricos lazos de hermandad y cooperación entre ambos países, dándole continuidad a una agenda bilateral de trabajo dirigida a la identificación de temas prioritarios de interés común para el beneficio de las poblaciones de ambos Estados.

En el oficio se adjunta el proyecto de resolución legislativa para autorizar la salida temporal del Jefe de estado del territorio temporal los días 6, 7 y 8 de agosto del presente año, así como la invitación hecha por la cancillería de Colombia al mandatario peruano.

