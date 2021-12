Eduardo Salhuana planteó que el presidente Pedro Castillo podría dar una "explicación amplia y detallada al país, a través de la Comisión de Fiscalización bajo atribución de comisión investigadora. | Fuente: Congreso

El vocero de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, aseguró que el lunes se reunirá su grupo parlamentario para tomar una decisión respecto a la vacancia presidencial de Pedro Castillo.



En entrevista con el programa Enfoque de los sábados de RPP, el parlamentario precisó que el líder de APP, César Acuña, le comunicó ayer al Jefe de Estado que su bancada tomará una decisión de la vacancia presidencial "pensando en el bienestar de los peruanos"



"Esa decisión se tomará el día lunes, en una reunión previa que tendremos cuando los colegas retornen de provincias de su semana de representación", aseguró.

"Decisiones desacertadas"

Eduardo Salhuana sostuvo que en la reunión que mantuvo César Acuña con el mandatario Pedro Castillo en Palacio de Gobierno se le pidió que corrija las "decisiones desacertadas" que está tomando en los últimos días y que haga un deslinde claro y definitivo con la corrupción.



"En el caso concreto la moción sea admitida a debate, es decir que tenga los 52 votos el día martes, el Presidente tiene la obligación moral de asistir al Congreso y aclarar al país qué sucedió en esa reunión un poco extraña en horas de la noche y horas de la madrugada (en una vivienda de Breña)", dijo.

Asimismo, Eduardo Salhuana se reafirmó en la idea que el sustento para una vacancia presidencial no configuran causales para una vacancia constitucional.



"La vacancia por incapacidad moral permanente está pensado en que existan hechos claros,hechos objetivos que haga indigno la continuidad en el cargo del Presidente de la República. Y esa idoneidad moral tiene que ser declarada por el Congreso de la República, en este caso cuando uno revisa el sustento se habla de uso ilegal de fondos, nombramiento de funcionarios supuestamente vinculados al terrorismo, uso de tráfico de influencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas, las relaciones diplomáticas con Venezuela y que el presidente genera inestabilidad política y que no protege el derecho de las mujeres", aclaró.



Sin embargo, Eduardo Salhuana consideró necesario una investigación que esclarezca las "reuniones subrepticias" en la casa de Breña. Además, planteó que el presidente Pedro Castillo podría dar una "explicación amplia y detallada al país, a través de la Comisión de Fiscalización bajo atribución de comisión investigadora.

"Entrevistas ADN": El fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, indicó que el caso Provias ya tiene investigación iniciada y hasta el momento no hay vinculación del Presidente de la República. Aclaró que si bien son irregulares las reuniones que mantuvo el Jefe de Estado en Breña, hasta el momento no ameritan una investigación porque no hay indicios de comisión de un delito.

