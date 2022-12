Congreso debatirá la tercera moción de vacancia presidencial. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Edward Málaga-Trillo, impulsor de la tercera moción de vacancia presidencial, saludó la decisión del pleno del Congreso de aprobar, con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

"Han sido 10 meses de trabajo arduo, no solamente redactando la moción de vacancia, sino generando consensos, tendiendo puentes, venciendo resistencias y en este momento hemos dado un paso significativo hacia la vacancia. No está todo ganado, para nada, pero también se refleja en el número de votos (73) que vamos avanzando", indicó.

En diálogo con RPP Noticias, el parlamentario destacó el avance del número de votos, ya que, según recordó, se tuvo 67 firmas para la presentación de la moción, la cual fue admitida a debate este jueves con 73 votos. A su juicio, esto revelaría que existen "votos ocultos que no se plasmaban en las firmas pero que se van a ir dando con el pasar del tiempo".

"No es tan sencillo como parece (llegar a los 87 votos). Las tendencias pueden cambiar de un lado y del otro y hay que ser muy claros en que en este ámbito se dan negociaciones. Probablemente (Pedro) Castillo va a buscar qué negociar, qué ofrecer a cambio de votos y nosotros no tenemos ese poder porque no tenemos el control de ministerios", reconoció.

Pese a destacar la la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo, el parlamentario reconoció que esta "no es la única alternativa" para lograr la salida del mandatario, en referencia a una posible suspensión.

"Hay que ver la posibilidad de que la acusación fiscal que derivaría también en una suspensión. Hay varios mecanismos en juego y lo que yo he tratado de hacer énfasis es que la vacancia o la suspensión, como la remoción del presidente, no es la solución, es el primer paso", apuntó.

"Si queremos un adelanto de elecciones generales con reformas que nos den gobernabilidad, necesitamos primero remover al presidente. Si solamente vamos a un adelanto de elecciones, Castillo no garantiza que sea una transición democrática y transparente, que es lo que necesitaríamos", agregó.



Congreso aprobó admitir a debate la moción de vacancia

Este jueves, el pleno del Congreso aprobó,con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, la admisión a trámite de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo. El debate y votación final será el próximo miércoles 7 de diciembre desde las 3:00 p. m.

La moción de vacancia es la tercera presentada contra el jefe de Estado en menos de un año y medio de su mandato. La misma fue firmada por congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP), así como por no agrupados.

Los congresistas, luego de aprobada la admisión a trámite de la vacancia, aprobaron con 58 votos a favor cambiar la fecha de presentación del presidente Pedro Castillo con su defensa legal en el pleno del Parlamento. En principio se iba a realizar el 12 de diciembre, pero se modificó para el 7 del mismo mes.

Se necesitan 87 votos a favor en el Parlamento para aprobar la destitución de Pedro Castillo como jefe de Estado. Esta cifra corresponde a los dos tercios del número total de congresistas.

El presidente Pedro Castillo afronta un nuevo pedido de destitución por una presunta "permanente incapacidad moral" para seguir en el cargo. De acuerdo a esta solicitud, un documento de más de 100 páginas impulsado por Edward Málaga Trillo, es "inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos".

