Comisión de Fiscalización evaluará si pasa a condición de investigado a empresario Roberto Aguilar Quispe

La comisión de Fiscalización del Congreso evaluará esta semana si pasa a condición de investigado al empresario Roberto Aguilar Quispe en el marco de las indagaciones sobre el caso de las presuntas reuniones del presidente Pedro Castillo en la casa de Sarratea en Breña.

El presidente de la comisión, Héctor Ventura (Fuerza Popular) afirmó que Aguilar Quispe pasaría de invitado a investigado debido a que habría mentido respecto a si tiene algún vínculo con personajes ligados al Gobierno y específicamente con el presidente Pedro Castillo, luego de que el dominical Panorama difundiera unas fotos, analizadas por peritos, en las que aparecen el empresario y el mandatario en una partido de futsal.

La noche del domingo, tras la difusión del reportaje en Panorama, la comisión de Fiscalización anunció en Twitter que esta semana se definiría si varía la condición de Roberto Aguilar a investigado.

De concretarse el paso a investigado, la comisión ordenaría el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones del empresario de 27 años.

¿Quién es Roberto Aguilar Quispe?

A finales de febrero, La empresaria Karelim López, quien inició un proceso de aspirante colaboración eficaz en la Fiscalía de Lavado de Activos, señaló a Roberto Aguilar Quispe, de 27 años, como uno de los integrantes de la presunta organización criminal, conformada por el presidente Pedro Castillo y el ministro de Transportes, Juan Silva, que se habría repartido millonarias obras públicas con empresas chinas, según un informe de diario El Comercio.

Roberto Aguilar Quispe obtuvo su diploma de bachiller en Ingeniería Civil en mayo 2021, no registra propiedades ni vehículos a su nombre en Lima. Sin embargo, desde que comenzó el gobierno de Pedro Castillo ha firmado junto con las empresas China CAMC Engineering CO. LTD y China Civil Engineering Construction Corporation contratos con el Estado por más de S/580 millones, según el diario El Comercio.

INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. es la empresa de Roberto Aguilar Quispe con la que ha hecho millonarios negocios con ciudadanos chinos.

"La palabra de Bruno Pacheco está desacreditada"

El presidente de la comisión de Fiscalización también se refirió al exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, quien declaró desde la clandestinidad al dominical Punto Final que recibe "ofertas" de personas para que sus declaraciones favorezcan a un determinado grupo del Gobierno.

"La palabra de Bruno Pacheco está desacreditada, hoy es un prófugo de la justicia. Con relación al dinero que se le encontró en Palacio dio al menos tres versiones distintas, los chats que evidencian un posible tráfico de influencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas y los favores que pedia al suprintendente de la Sunat son más que elocuentes", dijo Héctor Ventura.

"Lo mejor que podría hacer es entregarse a las autoridades antes que siga complicando su situación legal", agregó.