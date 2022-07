Guido Bellido sobre informe de Comisión de Fiscalización: "Con chismes no se pueden bajar al presidente" Pedro Castillo

Guido Bellido fue primer ministro de Pedro Castillo en los primeros meses de gobierno | Fuente: Andina

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, criticó a la Comisión de Fiscalización tras la aprobación del informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo. Para el parlamentario, con 'chismes' no pueden afectar al mandatario.

"Yo no he visto ningún documento que sea fehacientemente demostrado, pura especulación, puro chisme, con chismes no se pueden bajar de ninguna manera a un presidente, es una barbaridad", sostuvo el exprimer ministro ante la prensa.

Guido Bellido también opinó de la censura al ministro del Interior y dijo que la mayoría en la bancada de Perú Libre debatió y aceptó votar a favor. En ese sentido, indicó que aquellos que no hicieron caso a la decisión de la agrupación brindarán sus explicaciones.

"Considero que cada congresista es responsable de su votación y yo respondo por la mía. Lo que acabo de informarles es que hubo un debate y la mayoría ha determinado para votar a favor y las minorías se sujetan a eso. No hay nada que discutir en ese caso, las personas que tomaron una decisión distintas deben dar sus posturas. No deben pensar en lo malo", expresó.

Sobre la renuncia del presidente, dijo que este ya tomó una decisión, pero aclaró que el mandatario nunca tuvo una militancia efectiva dentro del partido por lo que no existen los resentimientos.

"El presidente nunca ha estado en el partido y nunca tuvo una militancia efectiva. Se afilió porque era parte de los requisitos para participar en el proceso electoral. Perú Libre seguirá siendo soporte del Gobierno siempre que esta sea dialogada y consensuada", sostuvo.

Aprueban informe final contra Pedro Castillo

La Comisión de Fiscalización del Legislativo, con 9 votos a favor, 3 en contra y una abstención, aprobó este jueves por mayoría el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por diferentes presuntos delitos relacionados a los casos Sarratea, Puente Tarata y otros.

En el documento se recomienda acusar constitucionalmente al presidente por incurrir presuntamente en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

De acuerdo con el informe de la Comisión de Fiscalización, el mandatario Pedro Castillo, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La Comisión de Fiscalización también recomienda formular una acusación constitucional contra Pedro Castillo y el exministro de defensa Walter Ayala por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso de injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA).