Jorge Montoya: "El presidente Pedro Castillo tiene una grave falta ética en el empleo de aeronaves del Estado para uso particular"

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, aclaró este martes que el presidente Pedro Castillo no puede utilizar vehículos militares para ser trasladado y cumplir con tareas familiares. Esto en referencia a la construcción de un helipuerto informal cerca a la casa de los padres del Jefe de Estado en Tacabamba, distrito de Chota, región Cajamarca.

En entrevista con el programa Todo se sabe de RPP Noticias, Jorge Montoya afirmó que no tiene sentido la construcción de un helipuerto en la citada comunidad y afirmó que esto "es un abuso de poder" del mandatario. Sin embargo, rechazó que esto sea causal de vacancia presidencial.

"Que han aplanado una zona para que el helicóptero aterrice con comodidad ¿para qué?, es para evacuar heridos?, ¿para evacuar algún enfermo?, ¿para una situación de emergencia? No, es para visitar a su padre. El presidente tiene una grave falta ética, por decir lo mínimo, en el empleo de aeronaves del Estado para uso particular. Él está haciendo uso particular, no está yendo a un Consejo de Ministros, no está yendo a hacer un trabajo de inspección en algún poblado, está orientándolo a dar facilidades a su famila. Parece que la familia y los amigos lo persiguen y para él son los únicos a quien tiene que gobernar", dijo.

Jorge Montoya explicó que un helipuerto para vehículos militares se crea para acciones de emergencia como una operación militar o de salvataje, pero cuando se usa para actividades particulares se tienen que analizar una serie de temas como la dirección del viento u obstáculos en el camino.

"No se puede construir en cualquier sitio y necesita características especiales, están haciendo eso como una pista de rutina para aterrizaje permanente de un helicóptero. Eso no es dable", expresó.

Mal uso de recursos públicos

Además, Jorge Montoya consideró que el presidente Pedro Castillo viene haciendo mal uso de los recursos públicos, ya que un helicóptero militar es un "vehículo tan costoso para el Estado".

"Pone en riesgo una serie de cosas por una satisfacción personal que no tiene sentido. Puede visitar a sus padres las veces que quiera, pero no usando un helicóptero", manifestó.

Por otro lado, Jorge Montoya afirmó que el caso de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, quien aparece en un video ofreciendo una obra de saneamiento en el distrito de Chadin, provincia del Chota, le corresponde al Ministerio Público.

"Se trata de la investigación de la comisión de un delito normal, porque son personas que no tienen otra categoría que ciudadanos del país, creo que deberíamos dejar que la Fiscalía haga su trabajo, haga la investigación correspondiente y determine qué delito se habría cometido", indicó.

Jorge Montoya señaló también que según la evaluación de Renovación Popular el presidente Pedro Castillo "no da más para gobernar", por lo que se tiene que cambiar al mandatario. Explicó que la única manera es tomar el camino de la vacancia por incapacidad moral.

"Claro que tenemos que reunir los votos, los congresistas tienen que cambiar su forma de pensar en este tipo de cosas, pero se puede lograr, porque ir por el otro camino de las denuncias e infracciones constitucionales es generar mayor incertidumbre en un proceso más largo que depende del Poder Judicial", indicó.

