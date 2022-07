Alcalde de Chadín dice que Yenifer Paredes recomendó a JJM Espino Ingeniería y Construcción para ayudar en perfil de proyecto

Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo | Fuente: Presidencia

César Castillo, alcalde distrital de Chadín, en la provincia de Chota (región Cajamarca), admitió este martes que Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, llegó a la comunidad de La Succha a invitación suya para que vea el proyecto de mejoramiento del agua y saneamiento básico.

"Por supuesto que sí, con ella nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Desde antes que sea presidente el profesor Pedro Castillo Terrones. En los momentos que ella trabajaba en la municipalidad también. Cuando ya era presidente el profesor nos hemos vuelto a comunicar, porque yo tenía su teléfono y nos reunimos un día y le hice la invitación, contándole y comentándole cómo estaba aquí nuestro proyecto, que no podemos avanzar nada. Le hicimos la invitación y ella estuvo presente", dijo en entrevista exclusiva con RPP Noticias.

César Castillo reconoció que Yenifer Paredes recomendó a la empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción S.A.C. para ayudar a realizar el perfil del expediente técnico del proyecto.

"Ella me comentó que conocía una empresa, tal vez que trabajaba ahí, por eso tal vez nos puedan ayudar con el perfil del expediente técnico (...). Yo en verdad no conocía al señor Hugo Espino (representante de la citada empresa), llegaron tres jóvenes con dos señoritas. Posteriormente, me enteré cómo se llamaba, Espino sobre todo", agregó sobre el objetivo de la reunión.

El alcalde señaló que la visita de Yenifer Paredes a la comunidad de La Succha generó un expectativa buena para encaminar el proyecto bajo su gobierno. Sin embargo, afirmó que luego del empadronamiento ya no regresó más la cuñada del presidente Pedro Castillo.

"Quedé bastante preocupado cuando ya no regresaron, porque hicieron el empadronamiento, el censo que aquí consistía poner en lista a los beneficiarios, a los habitantes. Hicieron el trabajo acá con el apoyo de algunos jóvenes y autoridades del lugar y ahí terminó y ya no regresaron. Ya no tuve contacto, el teléfono de la señorita cambiaría de número, qué se yo, ya no regresaron y por lo tanto no se cumplió la promesa, el trato, el compromiso de que nos ayudaría con el expediente", dijo.

Asimismo, César Castillo lamentó que Yenifer Paredes y los otros jóvenes no regresaron al distrito y que no se logró hacer el perfil técnico del proyecto valorizado aproximado en 6 a 7 millones de soles.

Denuncia periodística

El programa Cuarto Poder reveló el domingo que Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, aparece en un video grabado en septiembre de 2021, en el que se le escucha ofrecer una obra de saneamiento en el distrito de Chadin, provincia del Chota.

En el material audiovisual, la joven de 27 años aparece junto Hugo Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción S.A.C. y lleva puesto un chaleco con el nombre y logo de esa compañìa proveedora del Estado.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Ernesto Gozzer, médico epidemiólogo y salubrista, explicó que el brote es un número inusual de casos de una enfermedad que se presentan en una zona específica y en un momento determinado y que primero se hace la investigación, (identificar el caso, hacer el diagnóstico confirmatorio) y luego el control de contactos (se les puede pedir, pero no obligar a revelar los contactos). Además señaló que en el caso de la viruela del momo, ya detectados tres casos en el Perú, no es para alarmarse, pero es más importante saber qué debe hacer el ministerio de salud. La gente debe saber que se van a dar casos, precisó el médico.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.