Los voceros de Juntos por el Perú, Ruth Luque, y Renovación Popular, Alejandro Muñante. | Fuente: RPP

Las bancadas Juntos por el Perú y Renovación Popular coincidieron en criticar que el presidente Pedro Castillo no haya reconocido, durante su mensaje a la Nación, que cometió un error al nombrar un Gabinete Ministerial con serios cuestionamientos.

"No ha sido el mensaje que espera el país, yo lamento que el presidente no parta de un reconocimiento del error que significa designar a una persona que iba a liderar el gabinete cuestionado por diversas denuncias de violencia a la mujer", manifestó Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú, sobre el caso de Héctor Valer, hasta hoy titular del Consejo de Ministros.

La parlamentaria consideró que en estos momentos "no hay certeza" de que el jefe de Estado vaya a nombrar a un mejor gabinete que el último.

No obstante, dijo esperar que sea "amplio, democrático, que parta de el cambio y que no genere mayor frustación para quienes hemos votado por él, que deslinde de manera clara de la corrupción y sea un gabinete que se caracterice por la transparencia y cuente con personas con trayectoria democrática".

Postura de Renovación Popular

Por su parte, Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, señaló que el mensaje a la Nación fue "un discurso donde no existió ningún mea culpa, no hay ningún tipo de aceptación de responsabilidad de esta crisis política por parte del presidente".

Además, lamentó que el mandatario haya respaldado "la absurda decisión" de Héctor Valer "de venir a querer cambiar la agenda del Congreso para que mañana se vea su pedido de confianza". "Me preocupa muchísimo que no atiendan a los procedimientos y no hayan buscado el consenso con las bancadas", añadió.

También opinó que el cambio del gabinete "se veía venir" e indicó esperar que "los nuevos integrantes tengan al menos la experiencia política y profesional para poder ocupar esos altos cargos".

Recomposición del Gabinete

El jefe de Estado anunció esta noche la recomposición del Gabinete Ministerial liderado por Héctor Valer, solo tres días después de su juramentación.

Indicó que el hasta hoy presidente del Consejo de Ministros solicitó al Congreso exponer la política general del Gobierno "con la inmediatez que amerita; sin embargo, el Parlamento ha expresado su negativa a este urgente pedido".

"Por ello, he tomado la decisión de recomponer el Gabinete Ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, ya que mas allá de las formas de pensar o de ideologías, debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie que lucha día a día, al emprendedor que es el motor del país y a nuestras hermanas y hermanos del Perú profundo", manifestó.

Este es el tercer Gabinete Ministerial designado por Pedro Castillo que termina por desarticularse en poco más de seis meses de Gobierno.





