Pedro Castillo no se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El expresidente Pedro Castillo no se presentó, por segunda vez, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde tenía que conectarse a la Sala de Enlaces Virtuales del Penal de Barbadillo para responder por su presunta participación en el 'caso Anguía'.

El jefe de seguridad del Penal de Barbadillo, William Antezana Pérez, informó que el exjefe de Estado había decidido no declarar ante el citado grupo de trabajo parlamentario, presidido por el congresista fujimorista Héctor Ventura.

"Me dice el señor Castillo que para la sesión de hoy día va a utilizar su derecho de no presentarse. Su abogado ha coordinado con él y supongo que hará los descargos de ley", dijo durante su intervención.

Mientras tanto, María Gloria Castillo Terrones, hermana de Pedro Castillo, se presentó personalmente en compañía de su abogado José Dionicio, pero decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio. María Gloria se mantuvo firme en su decisión sin ofrecer las explicaciones que solicitaba Héctor Ventura.

Investigación continúa

Héctor Ventura aseguró que se continuará con la investigación y que se ha anotado en el acta que Pedro Castillo no se ha presentado por segunda vez en la Comisión de Fiscalización.

Además, consideró que se trata de un acto de obstaculización, ya que no es la primera vez que no se presenta.

"No vamos a aceptar maniobras temerarias que durante todas estas notificaciones realizadas válidamente dentro del procedimiento parlamentario del investigado Pedro Castillo no ha querido declarar ante esta comisión. Ha pretendido entorpecer, ha obstruido la sesión de la comisión; por tanto, no vamos a permitir más acciones dilatorias", aseveró.