Poder Judicial rechaza ampliar por tres meses impedimento de salida del país contra Pedro Pablo Kuczynski

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz rechazó ampliar la orden de impedimento de salida del país impuesta al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado por un caso de supuesto lavado de activos que vincula a una de sus empresas con la brasileña Odebrecht.

El magistrado del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional desestimó el pedido de la Fiscalía para extender por tres meses el impedimento de salida del país de Kuczynski porque validar esa solicitud hubiera significado una "clara vulneración del derecho fundamental a la libertad individual" del procesado.

Audiencia

En una audiencia celebrada el último martes, el representante de la Fiscalía, Dennier Villanueva, sostuvo que se debía adecuar el impedimento de salida porque tenía mayor cantidad de evidencia probatoria en el caso Westfield Capital vinculado además a la Transportadora de Gas del Perú.

La Fiscalía considera que el dinero recibido por Westfield sirvió para la compra de una casa del expresidente en el distrito campestre de Cieneguilla, en el este de Lima.

Asimismo, Villanueva dijo que tenía una pericia contable pendiente de recibir, así como los testimonios de allegados al expresidente (2016-2018), que es investigado por los hechos ocurridos cuando fue primer ministro y ministro de Economía del exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006), detenido en Lima por los presuntos sobornos recibidos de Odebrecht.

En febrero pasado, otro juzgado anuló el impedimento de salida del país dictado contra Kuczynski por las investigaciones referidas a la concesión otorgada a Odebrecht para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

De la misma forma, Kuczynski también había obtenido, a inicios de año, la anulación del impedimento de salida del país en el caso de los supuestos aportes irregulares en su campaña presidencial del 2016.

Respeto a los derechos fundamentales

Tras conocer la decisión judicial, el abogado de Pedro Pablo Kuczynski, Julio Midolo, señaló en RPP que el impedimento de salida del país vence el 12 de mayo, pero se mantiene la comparecencia con restricciones y prohibiciones como salir de Lima Metropolitana bajo la autorización de un juez.

"Es una resolución correcta que sienta un precedente no solo para Pedro Pablo Kuczynski. La Fiscalía no puede ampararse en pedidos que no tengan una base legal como la figura de adecuación de la prolongación. No está estipulada en el Código Procesal Penal, esa figura solo se permite en casos extraordinarios para temas de prisión preventiva", aseguró Midolo en Sin Vueltas de RPP TV.

Asimismo, el abogado precisó que la Fiscalía podrá continuar con las investigaciones y seguir programando diligencias, pero eso "no lo faculta de restringir derechos fundamentales" contra Kuczynski. "Con la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, la Fiscalía no volverá a pedir nunca más otra restricción que limite los derechos fundamentales a la libertad locomotora de Kuczynski", añadió.

Recordó que el exmandatario tiene vigilancia policial permanente, su ubicación y acciones se encuentran monitoreadas, tiene prohibido salir del país sin autorización judicial. Al ser consultado en si PPK podría reunirse con actores políticos, el abogado respondió: “No tiene intención de realizar ninguna actividad política”.

(Con información de EFE Y RPP)