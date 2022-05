De acuerdo al programa Panorama, el mandatario Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes habrían realizado plagio en la tesis que les permitió obtener el grado de magíster en educación con mención en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo en el año 2012. | Fuente: Editora Peru

La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, afirmó este martes que envió una carta a la Fiscalía de la Nación y a la Universidad César Vallejo tras revelarse un presunto plagio de la tesis del presidente Pedro Castillo.



"Hemos enviado a una carta al fiscal de la Nación referente al tema del plagio del presidente de la República y su esposa. Hemos enviado una carta también a la Universidad César Vallejo, porque necesitamos una respuesta. Han pasado más de 24 horas y no tenemos ningún tipo de respuesta referente a qué ha sucedido con esta tesis que tiene más del 54 % de plagio", indicó.



De acuerdo con el programa Panorama, el mandatario Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes habrían realizado plagio en la tesis que les permitió obtener el grado de magíster en educación con mención en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo en el año 2012.

Según el informe periodístico, el 54 % del contenido de la tesis de la actual pareja presidencial presenta coincidencias con otros autores nacionales y extranjeros tras un análisis con el programa antiplagio Turnitin.

"Me preocupa, porque también tenemos que preguntarnos ¿qué pasó con la tesis del ministro de Educación? También plagió; ¿qué pasó con la tesis de la ministra de Trabajo? También plagio; y hoy la del presidente. A mí me preocupa una cosa. El presidente dijo que era rondero y no lo es, dijo que era campesino y no lo es. Me pregunto: ¿será presidente? Es el momento de esclarecer este tipo de cosas, hay demasiada mentira", agregó.

"Dejar limpia la imagen del Congreso"

Por otro lado, Norma Yarrow afirmó que hoy presentó un documento a la Comisión de Ética para solicitar se deslinde de responsabilidades sobre la acusación de la empresaria Karelim López sobre "algunos congresistas". "Es importante dejar limpia la imagen del Congreso de la República", expresó.





NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La doctora Úrsula Pérez Verástegui, médico infectóloga de la clínica Javier Prado, explicó que el Coxsackie se produce por un virus y que no es una enfermedad grave, pero no hay tratamiento antiviral. Dijo que este virus se contagia fácilmente y es por contacto. Normalmente se da en niños, pero también pueden contagiarse los adultos. La especialista agregó que no se complica, pero condiciona a la deshidratación de los niños y puede condicionar a una hospitalización. Recomendó que ante la aparición de esta enfermedad se requiere un aislamiento de unos diez días.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.