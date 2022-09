Norma Yarrow oficia a fiscal de la Nación por caso de promesa incumplida a los pacientes con cáncer | Fuente: Foto: Presidencia

La congresista Norma Yarrow (Avanza País) ofició esta tarde a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, expresándole su preocupación por la "falsa promesa" del presidente Pedro Castillo al anunciar que destinaría S/. 4 183 millones para la atención integral de los pacientes con cáncer en el país.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez mostrar mi preocupación por la falsa promesa del señor José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, realizada en una ceremonia en Palacio de Gobierno, con fecha 12 de mayo de 2022, donde anunció a niños y madres de familia que destinó más de S/ 4 183 mil millones para que los pacientes con cáncer tengan acceso a medicamentos y tratamiento integral", indica el documento.

Sin embargo -agrega la parlamentaria- según un informe de la Dirección General de Presupuesto Público, del Ministerio de Economía y Finanzas, se precisa que para el Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer para el año 2022 se cuenta con el presupuesto de S/ 779.7 millones, de los cuales se tiene un avance de ejecución del 58.1%, y que para el año 2023, se contempla recursos por la suma de S/ 1 048.3 millones”.

"Asimismo, que el costo total de la implementación del Reglamento de la Ley N° 31336, Ley Nacional del Cáncer, asciende a un total de S/ 5 398.7 millones, pero para un horizonte de tiempo de 10 años", acotó.

Yarrow Lumbreras subraya que "el hecho antes mencionado viene generando diversas denuncias públicas, entre ellas, lo expuesto por Paola Palomino, madre de familia del ‘Colectivo de Ley de Cáncer Infantil’, quien indicó que el jefe de Estado invitó a varios colectivos de niños con cáncer, pero que nadie "le respondió".

Pedro Castillo los "utilizó" para levantar su imagen

Sobre este caso, la presidenta de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer, María Lumbre Figueroa, manifestó que se sintieron utilizados políticamente por el mandatario Pedro Castillo, quien anunció 4 183 millones de soles a través del Ministerio de Salud para garantizar el tratamiento integral a los pacientes oncológicos, pero nunca se concretó.

"Sí (nos utilizó) porque después de todo lo que él anunció se esperaba la normatividad, la aplicación y nunca se ha dado. Nos sentimos dolidos, heridos, sobre todo por la vida de un niño. Yo creo que el presidente Castillo debe ser consciente. Él no sabe lo que es vivir a diario con un niño con cáncer. No puedo ni explicar el dolor que se siente al ver cómo un hijo se está muriendo y tú no puedes hacer nada porque este país no te permite hacer nada. No hay presupuesto para esto, solo nos dicen 'esperen'", manifestó a RPP Noticias.

Lumbre Figueroa criticó también al ministro de Educación por decir que el mandatario no tomó en cuenta "la coyuntura interna y externa" al momento de ofrecer el apoyo económico a los pacientes con cáncer.

"Me parece un argumento pobre, deshumanizado. Cómo es posible que un presidente o ministro pueda declarar de esa manera. ¿La vida de un niño no vale nada? estamos hablando de un presidente de un país y que no haya pensado en ningún momento en los niños. Solo pensaba en conseguir la mayor cantidad de adeptos para él", manifestó.

La titular de la asociación recordó que la visita a Palacio de Gobierno se dio luego de que fueran al programa de Andrés Hurtado y recalcó que el presidente Pedro Castillo nunca se comunicó directamente con ellos.

