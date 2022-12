Diego Bazán fue el encargado de elaborar y sustentar el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo. | Fuente: Andina

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el jueves, 29 de diciembre, el informe final sobre la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del expresidente Pedro Castillo y sus exministros Juan Silva (Transporte) y Geiner Alvarado (Vivienda).

Con 16 votos a favor y seis en contra, el grupo de trabajo -que preside Lady Camones- aprobó denunciar a los implicados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y contra la administración pública en la modalidad de colusión.

Ahora, el informe final será remitido a la Comisión Permanente para ser ratificado y, de ser aprobado, la titular del Ministerio Público podrá continuar el proceso seguido contra Castillo Terrones, quien actualmente cumple prisión preventiva por su intento de golpe de Estado.

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, quien se encargó de elaborar el informe y sustentarlo ante la SAC, estimó que, si el Poder Judicial determina que el exmandatario incurrió en el presunto delito de organización, podría afrontar una pena privativa de libertad no menor de 25 años.

“Hemos encontrado muchos elementos de convicción que nos hacen creer que existe una responsabilidad, eso lo va a tener que determinar el Poder Judicial; pero se configuran tres delitos: organización criminal, colusión y tráfico de influencias”, declaró Bazán a Ampliación de Noticias.

“De determinarse responsabilidad, y dado los elementos de convicción analizados, yo considero que [a Pedro Castillo] le correspondería… no menos de 25 años de cárcel por haber estado inmerso en el delito de organización criminal”, agregó.

Bazán recalca que se respetó el debido proceso

Asimismo, Bazán recalcó que se ha “respetado el debido proceso” al comentar que el expresidente fue notificado del proceso el pasado 6 de diciembre, un día antes de su vacancia por cerrar arbitrariamente el Congreso. No obstante, el legislador señaló que el exmandatario "no tuvo intención de hacer uso de su derecho a la defensa".

La propia presidenta de la SAC, Lady Camones, ha recalcado que los acusados fueron notificados, pero no hubo respuesta de ninguno en relación a la denuncia constitucional.

Camones sostuvo que recibieron la renuncia del exabogado constitucional de Pedro Castillo, Palomino Manchego, y a raíz de no presentarse defensa de los demás implicados facultó a la subcomisión de "no realizar la audiencia de pruebas o testigos porque no hubo un descargo".

En ese sentido, el congresista de Avanza País reveló que ha pedido a la Comisión Permanente notificar del proceso al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, en Ate, donde el exjefe de Estado cumple la prisión preventiva por 18 meses.

“He pedido que el señor Castillo pueda ser notificado al penal de Barbadillo para que no tenga excusas", puntualizó.