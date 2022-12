Lady Camones: informe contra Pedro Castillo "ha avanzado más rápido" porque "la parte acusada" no presentó descargo

Esto ha avanzado más rápido porque la parte acusada no ha presentado un descargo a pesar de haber sido debidamente notificada", precisó Camones | Fuente: Andina

Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señaló que se ha cumplido el debido proceso que conllevó a aprobar el informe final de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

Resaltó que notificaron a los acusados, pero no hubo respuesta de ninguno en relación a la denuncia constitucional en donde se designó como delegado a Diego Bazán.

"Hemos cumplido dentro del procedimiento, algo bastante tedioso. Se han cumplido los plazos, es menos el tiempo considerando que ellos (defensa de Castillo) no han respondido ni dado sus descargos", declaró en Las Cosas como Son.

Sostuvo que recibieron la renuncia del exabogado constitucional de Pedro Castillo, Palomino Manchego, y a raíz de no presentarse defensa de los demás implicados facultó a la subcomisión de "no realizar la audiencia de pruebas o testigos porque no hubo un descargo".

Señaló que el congresista delegado puede ir directo a la presentación del informe final al no haber los descargos. "Sugerimos a la Comisión Permanente en que proceda a acusar constitucionalmente. La Comisión Permanente tiene que citar a una sesión en la cual se va a invitar a los tres acusados para que si lo consideran pertinente, puedan hacer uso de su derecho defensa", agregó Lady Camones.

Procedimientos

La parlamentaria consideró que el proceso duraría alrededor de dos semanas antes de que culmine la legislatura para que se "faculte al Ministerio Público para que aperture todo el proceso que está dentro de su competencia y encargue la investigación al juez supremo que corresponda".

"A nivel político en el Congreso se hace el proceso de antejuicio por el golpe de Estado se le ha levantado la inmunidad. Esta inmunidad no opera para investigarlo por el tema de organización criminal, hemos aprobado para que el Pleno vote y recién se levante la inmunidad", precisó la congresista en Las Cosas como Son.

Respecto del antejuicio contra el expresidente Pedro Castillo, la legisladora lo comparó con el proceso en el caso del congresista Freddy Díaz ya que, según la decisión judicial, la denuncia por organización criminal es un delito común.

"Las decisiones tomadas respecto al golpe de Estado nosotros consideramos que es un delito en flagrancia, por lo que se levantó la inmunidad y permitió que la Fiscalía tome las decisiones que ya conocemos. Sobre el tema de organización criminal es otro procedimiento, si el Pleno determinara si levantar la inmunidad y culminar el tema del antejuicio, la Fiscalía tendrá la prerrogativa de investigar y presentar prisión preventiva que ha ya nivel organo-jurisdiccional tomará el Ministerio Público y el Poder Judicial", especificó.