El presidente Pedro Castillo brindará el jueves 28 un Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias en el Congreso de la República | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: Cesar Fajardo

Horas antes de que el presidente Pedro Castillo brinde el jueves 28 su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias en el Congreso de la República, tres parlamentarias de la oposición expresaron sus expectativas sobre los anuncios que realizará el mandatario.

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, no descartó su decisión de retirarse del hemiciclo cuando el Jefe de Estado brinde su Mensaje a la Nación, ya que para ella no es digno para un legislador escucharlo.

"Yo quisiera retirarme, todavía no lo hemos discutido en bancada pero alguna acción debemos de tomar. Hay congresistas que he escuchado que ni siquiera quieren venir. Estoy indecisa porque no es algo digno para un representante del pueblo el estar escuchándolo. Creo que mucha gente va a cambiar su canal", dijo a la prensa.

Asimismo, a través de un video compartido en su cuenta Twitter, Patricia Chirinos invocó al presidente Pedro Castillo a renunciar a la Presidencia de la República tras las acusaciones en su contra.

"Salga de Palacio por sus propios medios, no espere a que la Fiscalía y el pueblo lo saquen humillado y derrotado, por el amor a su familia no los exponga más, por amor a la patria renuncie. Su renuncia es el regalo que todos los peruanos y peruanas esperan en estas Fiestas Patrias. Usted decide", indicó.

Mensaje al Presidente Pedro Castillo. pic.twitter.com/pY2q2odqr0 — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) July 28, 2022

"Todo lo que ha prometido no lo ha cumplido"

La parlamentaria de Fuerza Popular, Martha Moyano, señaló que el presidente Pedro Castillo debería acudir al Congreso para aclarar las acusaciones en su contra y sobre los cuestionamientos en torno a su familia.



"Que el presidente venga acá, que dé explicaciones de toda la situación que pesa sobre su cabeza y que el presidente diga qué cosa y aclare qué esta pasando con su familia y todo lo que ocurre. El mensaje de 28 de julio es el informe que ha hecho el año anterior. ¿Cuál es el informe? No hay obras. Todo lo que ha prometido no lo ha cumplido. Han habido muchas sesiones descentralizadas de Consejo de Ministros, muchos sin actas", afirmó.

Martha Moyano defendió el derecho de los parlamentarios a tomar una acción de protesta ante el Mensaje del presidente Pedro Castillo en el Congreso.

"Si algunas bancadas toman alguna decisión es porque ya están hartos y no soportarían escuchar un mensaje de alguien que no va a dar un mensaje positivo. No sabemos qué va a decir en su mensaje o qué se va a atrever a decir.

"No ha hecho ninguna obra"

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, expresó su deseo que el Mensaje del presidente Pedro Castillo no sea similar al del año 2021 y criticó el eventual contenido de su discurso.

"Espero que diga algo nuevo, pero la verdad no espero mucho. ¿Qué va a decir? ¿qué la ejecución del presupuesto ha sido un éxito? No llega al 35% de todos los ministerios. ¿Va a decir todas las obras que ha hecho? No ha hecho ninguna obra. ¿Va a decir que la gestión ha sido muy buena? Sabemos que no. ¿Que todo está perfecto? Hay corrupción por todas partes, apesta por todos lados y donde levanta algo, sale pus", dijo.

