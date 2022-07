Juan de la Puente: "La única sorpresa que Pedro Castillo podría entregar al país es un adelanto electoral"

Juan de la Puente, politólogo y director de 'Pata Amarilla' | Fuente: RPP

El politólogo y director del portal Pata Amarilla, Juan de la Puente, consideró este miércoles que la única sorpresa del mensaje por Fiestas Patrias del presidente Pedro Castillo sería el anuncio de un adelanto de elecciones generales.

En entrevista con el programa Las cosas como son de RPP Noticias, Juan de la Puente señaló que el anuncio de un adelanto de elecciones sería una "salida más potente" en respuesta a las sorpresas ocurridas en estos días como el retiro de Mariano González del Ministerio del Interior o la detención de Bruno Pacheco. Además, recordó que el Jefe de Estado y el premier Aníbal Torres prometieron un "discurso con sorpresas".

"Tengo la sensación que, si estamos hablando de sorpresas, la única sorpresa que él le podría entregar al país, que sea legítima y constitucional, es un adelanto electoral en la lógica del año 2000", dijo.



Juan de la Puente sostuvo que el presidente Pedro Castillo no puede ignorar el debate del adelanto de elecciones y las acusaciones en su contra y solo informar al Congreso de la República de lo que ha hecho el Gobierno y decir "aquí no ha pasado nada".

"Me parece que el país está conmocionado y requiere una salida y los líderes tienen que poner salidas, incluso una salida constitucional", indicó el politólogo.

"Deriva conservadora" en el Congreso

De otro lado, Juan de la Puente afirmó que la actual crisis política es una de las "más largas y profundas" en el Perú. Recordó que inició en 2016 con la conformación de una estructura de poder que "no pudo resolver sus asuntos de mediano y corto plazo" y sostuvo que esta durará unos seis y ocho años más.



"Mi impresión es que en el Congreso lo que hemos vivido es un fraccionamiento de casi todas las grandes bancadas, excepto el fujimorismo, y un reacomodo conservador y que creo, personalmente, no contribuirá a que esta crisis tenga un rápido desenlace".

Además, Juan de la Puente afirmó que los conservadores de la derecha e izquierda del Congreso supieron hacer una "operación matemática de la política que es dividir, pero no supieron sumar". El politólogo aseguró que exixste en el parlamento en conjunto tiene hace meses una "deriva conservadora".

"Miremos nomás las normas que se han estado aprobando y si es que se intenta resolver esta crisis con una lógica conservadora mi impresión es que se va convertir el país en un campo de batalla aún más profundo. Tengo la impresión que la crisis solo se resuelve con diálogo político o con salidas constitucionales, no solo legales sino constitucionales, y pensando con claridad en el humor de la gente y cómo incoporar a la gente en esta solución", expresó.

