"El problema es que, en la práctica, no hay coherencia con lo que dice el discurso y con lo que el presidente hace", declaró Salhuana | Fuente: Andina / composición

El congresista de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, declaró que el mensaje presidencial del presidente Pedro Castillo careció de autocrítica y fue un discurso "irreal". Señaló que el mandatario se contradice con lo dicho en el discurso y en la práctica.

"El problema es que, en la práctica no hay coherencia con lo que dice el discurso y con lo que el presidente hace. Porque la salida de Mariano González fue en mayor medida porque le puso empeño a las capturas [de los prófugos] a pedido del Ministerio Público y eso no fue del agrado de Palacio de Gobierno y por eso en 15 días lo retiraron del cargo", declaró en RPP Noticias.



Salhuana sostuvo que el discurso tuvo nula autocrítica a un año de Pedro Castillo como presidente del Perú. "No hay una capacidad de evaluar de manera consciente los errores cometidos lo cual llevaría a un propósito de enmienda. Segundo, ninguna referencia a los temas de corrupción más allá de echarle responsabilidad a la oposición y a la prensa", declaró el parlamentario quien criticó además de "presuntos logros en la gestión gubernamental y basta mirar la realidad por un lado".

También criticó el uso de cifras por parte del presidente para respaldar su gestión gubernamental. Salhuana calificó como menor eficacia el uso del gasto público por parte de los ministerios hasta la actualidad. "Ver en educación que se ha gastado solo el 21% del presupuesto y en lo que es un tema importante como la salud se ha gastado solo el 27% del presupuesto. Ya termina el séptimo mes del año y en promedio los ministerios no han tenido una ejecución presupuestal mayor a 35%", agregó en RPP Noticias.



Incidente en cierre del discurso y situación de Freddy Díaz

Al ser consultado sobre el incidente que ocurrió al final del discurso del mandatario —con reclamos de parlamentarios de la oposición pidiendo su renuncia— Salhuana señaló es parte de la democracia y que el presidente pudo esperar para terminar el discurso.

"Objetivamente en el texto que nos entregaron él habla de dos medidas, una de ellas es la exhortación a los prófugos de la justicia que no lo terminó de leer. No sé si por qué no quiso hacerlo". Comentó que Pedro Castillo pudo haber esperado que en el Congreso pongan orden tras los reclamos de algunas bancadas y que termine el discurso.

En relación a la situación de Freddy Díaz, quien es acusado de presunta violación sexual y se encuentra no habido, Salhuana señaló que han sido convocados por la Comisión de Ética con el fin de evaluar las sanciones contra el parlamentario. "Las medidas se tomarán en la Comisión de Ética y se aplicará la ley como corresponde", finalizó.