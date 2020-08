Pedro Cateriano estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El saliente jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, reveló que el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, le garantizó el apoyo de su bancada, algo que finalmente no se vio reflejado en la sesión de ayer, en la que la bancada votó en abstención.

“Cuando yo asumo el cargo, y sin que yo se lo pidiera sin que mediara pacto alguno, ni ‘yo te doy y tú me das’; de él nace decirme ‘te vamos a apoyar, no te preocupes’. Porque yo lo estaba invitando a que participara a la reunión que había convocado en Palacio de Gobierno”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Él (Acuña) me dijo que ‘no voy a asistir, porque estoy en Trujillo, pero van a concurrir los miembros del grupo parlamentario de APP’. Así aconteció la conversación y, luego, efectivamente, fueron los miembros de APP a la reunión que hubo en Palacio de Gobierno”, agregó.

Al ser consultado por la decisión de APP de votar en bloque en abstención, Cateriano se limitó a decir: “Eso habría que preguntarle al señor César Acuña”. “Es absolutamente coordinada (la votación de APP), de una manera disciplinada”, sentenció.

Cateriano Bellido reveló que tuvo una relación “cordial” con Acuña, al punto que -sostuvo- el excandidato presidencial lo convocó para que participe en las elecciones legislativas de este año por su partido político.

“Puedo decirlo ahora: en otras oportunidades, inclusive, invitó a incorporarme en su partido, para que participara en las últimas elecciones parlamentarias. Anteriormente quiso que cooperara como jefe de su Plan de Gobierno”, refirió.

“En todas ocasiones naturalmente yo acudí a conversar con él por un gesto democrático. Agradecí sus buenas intenciones y decliné. Esas reuniones sí han sido con testigos, dicho sea de paso”, agregó.

El factor Benavides

En otro momento, reiteró que días antes del voto de confianza mantuvo una reunión con el presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular), quien le advirtió que la ratificación del ministro de Educación, Martín Benavides, no genera consenso en las bancadas parlamentarias y que podría decantar en que le denieguen la confianza, cosa que finalmente ocurrió.

“La reunión fue entre nosotros dos, por lo tanto, no hubo testigos, y no mencionó qué bancadas se oponían (a la presencia de Benavides). Ciertamente, lo que me dijo es que no había consenso al interior del Congreso para extenderme la confianza, porque la presencia del ministro de Educación en el Gabinete había ocasionado ese desencuentro”, remarcó.