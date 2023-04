Vicente Romero respondió en marzo dos pliegos interpelatorios en su contra | Fuente: Congreso | Fotógrafo: Victor Vasquez

El pleno del Congreso, con 43 votos a favor, 60 en contra y cuatro abstenciones, rechazó la moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero. El titular del Mininter era cuestionado por la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Los motivos para esta censura se basaban en que Vicente Romero era “responsable político del abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía”. Además, lo acusan de “falta de liderazgo y falta de idoneidad para conducir el sector a su cargo”.

Un día antes de la votación, Vicente Romero aseguraba que no tenía problemas en dejar el cargo si el Congreso lo censuraba pues aceptaba la decisión de las autoridades.

“He respondido a todas las preguntas en las tres mociones de interpelación que me hicieron y el resultado que hubiera tengo que cumplir. He sido un ciudadano toda la vida que he cumplido la ley y si tengo que dejar el sector Interior, tendré que dejarlo no tengo ningún problema”, sostuvo.

La iniciativa fue de la autoría de la legisladora Katy Ugarte (No agrupados) y lleva la firma de Susel Paredes (No agrupados), María Agüero (Perú Libre), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), Guillermo Bermejo (Perú Democrático), Héctor Valer (Somos Perú), entre otros legisladores.

En la moción se mencionaba que por aquel entonces se dio a conocer un balance elaborado por la Defensoría del Pueblo sobre la protesta social entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 que identificó allanamientos que no habrían cumplido los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad y razonabilidad.



Con 60 votos en contra, el #PlenoDelCongreso no aprobó la moción de censura al ministro del Interior, Vicente Romero Fernández. pic.twitter.com/knRnZS3HYD — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 5, 2023

Rechazan debatir vacancia presidencial

El Pleno del Congreso rechazó admitir a debate la moción de vacancia presidencial presentada contra la mandataria Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas sociales que se realizaron en diversas regiones en contra de la actual gestión.

Tras un debate que duró cerca de una hora, la representación nacional rechazó el recurso con 64 votos en contra, 37 a favor y diez abstenciones; por lo que la moción, suscrita por parlamentarios de bancadas como Perú Libre, Perú Democrático y Cambio Democrático, fue enviado al archivo.

Como ya lo habían adelantado sus voceros, las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú votaron en contra de la moción de vacancia presidencial; mientras tanto, Acción Popular tuvo una votación dividida.

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, pidió una reconsideración a la votación con la que se rechazó admitir a debate la vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente; sin embargo, su solicitud fue desestimada con 67 votos en contra, 34 a favor y diez abstenciones.