"La única solución viable y urgente es que Dina Boluarte renuncie", dijo Digna Calle en Ampliación de Noticias. | Fuente: Congreso

La Presidencia del Congreso ha convocado para el día de mañana 8 de febrero a las 3 de la tarde una excepción del Pleno del Congreso cuyo primer punto en agenda es dar cuenta de la renuncia de la segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle, quien hizo pública su decisión luego que se archivara el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para el adelanto de elecciones generales al 2023.

"Por disposición del señor presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión del Pleno que se realizará el miércoles 08 de febrero de 2023, a las 3:00 p.m., a la cual podrá asistir presencialmente en el Hemiciclo de Sesiones o, virtualmente, en la plataforma de sesiones del Congreso", se lee en el comunicado del Parlamento.

Asimismo, se debatirán otros proyectos de ley como ampliar el uso de recursos del canon minero y las regalías —propuesta desde la Comisión de Economía— y el modificar la ley 26859 para "optimizar mecanismos de transparencia en el proceso de resultados electorales —propuesta desde la Comisión de Constitución—.

#CongresoInforma l Citan a sesión del #PlenoDelCongreso para este miércoles 8 de febrero, desde las 3:00 p. m. pic.twitter.com/OuMiKdMURl — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 7, 2023

Acusa a congresistas

En Enfoque de los Sábados, la legisladora Digna Calle dijo que muchos parlamentarios “no tienen capacidad de desprendimiento”, para renunciar a sus intereses en pro de una solución a la crisis política y social que actualmente se vive en el país.

“Es lamentable lo que voy a decir, pero es que la mayoría de mis colegas congresistas se han visto beneficiados económicamente, más de 90 congresistas han mejorado sus ingresos, más del cien por ciento”, comentó.

“Yo pienso que esa es la única motivación para retrasar este adelanto de elecciones. Han mejorado su estilo de vida y, lamentablemente, no lo quieren dejar; y ponen pretexto tras pretexto (para no aprobar las propuestas presentadas)”, añadió.

Renuncia de Digna Calle

La congresista de Podemos Perú presentó su renuncia irrevocable a la Segunda Vicepresidencia de la Mesa Directiva, horas después de que se rechazara el proyecto de adelanto de elecciones al 2023 presentado por el Gobierno.

Asimismo, exigió la recomposición de toda la Mesa Directiva del Parlamento y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, para convocar a elecciones generales.

"Los congresistas y la presidenta de la República no quieren hacerse responsable de la crisis que afronta el país. Hemos dedicado cuatro sesiones, once votaciones y veinte horas de debate, sin llegar a los consensos necesarios. Las fórmulas van y vienen, pero las excusas se imponen a la hora de la votación. Está claro que no quieren irse ni renunciar al sueldo ni a los privilegios", dijo en un video subido a sus redes sociales.