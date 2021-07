Elvia Barrios, presidenta del PJ, cuestionó la elección de miembros del TC pese a fallo. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, volvió a cuestionar la sesión del Congreso en la que se intentó elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pese a que existe un fallo judicial que ordena suspender este procedimiento. Barrios precisó que el Parlamento cuenta con canales legales para impugnar esta resolución antes de no acatarla.

"Todos los ciudadanos y autoridades debemos acatar los mandatos judiciales. En eso se residencia la garantía de vivir en un Estado democrático y en una sociedad en paz, debemos ser respetuosos de la ley. En esta resolución que cuestiona el Congreso hay canales normativos que admiten la posibilidad de que puedan cuestionarla", señaló.

"Cada ciudadano o autoridad que no cumple un mandato judicial deberá responder por el incumplimiento de un mandato judicial (…) Hay un principio sustancial que debe ser tomado en consideración y es la independencia de los jueces. Esta es una resolución de una jueza que va a ser impugnada y que tiene que resolver una sala superior, mal haría yo en calificar el sentido de la resolución cuando esto va a ser materia de pronunciamiento", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, Barrios destacó que la decisión de la jueza Soledad Blácido fue dada "en el marco de sus competencias" y puede ser objetada en una sala superior. Al respecto, aclaró que la diligencia realizada por la OCMA en el despacho de esta magistrada forma parte de un habitual mecanismo de control.

Asimismo, la titular del Poder Judicial lamentó que algunas autoridades en el Congreso de la República hayan deslizado la posibilidad de que la jueza Soledad Blácido haya sido designada "a dedo". Según explicó, los jueces supernumerarios, como la mencionada magistrada, pasan por un proceso de selección en el que se evalúan sus méritos.

"No vamos a permitir que se usen frases denigrantes a la personas. Somos autoridades y enviamos mensajes de respeto y tolerancia. Las decisiones judiciales claro que pueden ser cuestionables, pero en una línea de respeto, con argumentos, no con insultos, porque cuando se utiliza el insulto a mí me da que pensar que no hay argumentos", apuntó.

Junta de Portavoces debatirá continuidad de elección

La Junta de Portavoces, que está compuesta por la Mesa Directiva y por un portavoz de cada grupo parlamentario, se reunirá este jueves desde las 08:00 a.m., con la finalidad de debatir la continuidad de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

En declaraciones al programa Nada está dicho de RPP Noticias, el vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva, dijo que la finalidad de esta reunión es definir el proceso de selección por parte de los congresistas, luego que en la víspera no se alcanzara los votos necesarios en la elección de los tres primeros candidatos aptos en orden de méritos.

Además señaló que se evaluará la continuidad del proceso porque tampoco se puede "maltratar a los candidatos" si no se tienen los votos suficientes para su elección.

La reunión de voceros de las bancadas del Congreso se efectuará previamente a la sesión del pleno donde se tiene previsto elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), la misma que también aparece agendada a las 09:00 a.m.

En la víspera se inició el proceso de elección de los nuevos integrantes del TC, en dicha sesión fueron desestimadas las candidaturas de Fernando Calle, Aarón Oyarce y Carlos Hakansson. Calle obtuvo 6 votos a favor, 80 en contra y 8 abstenciones; Oyarce consiguió 71 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones; y Hakansson, 81 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones. En el caso de Oyarce y Hakansson, el congresista César Combina (APP) solicitó la reconsideración de la votación, pero tras ser aceptada esta, tampoco consiguieron los votos necesarios para su elección.

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.