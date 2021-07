El Pleno del Congreso rechazó la candidatura de Fernando Alberto Calle Hayen. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El abogado Fernando Calle, candidato al Tribunal Constitucional cuya candidatura no fue aprobada por el Pleno del Congreso, denunció un "poder oculto" detrás de esta decisión del Parlamento pese que fue el postulante con mayor puntaje en el cuadro de méritos. Pese a no dar nombres, el doctor acusó a "grandes mafias que tratan de controlar intereses".

"¿Los señores congresistas qué explicación dan? Entiendo que el concurso meritocrático tiene un aspecto político, lo sabía, pero tampoco no es del todo que se considere porque la gente que ha postulado…es una burla. Hemos pasado por 10 meses documentos, Contraloría 15 días, Sunat, Sunedu, toda una investigación y aparte uno pone su modesto prestigio", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, Calle reconoció que, pese a la posibilidad de un maltrato, decidió postular "porque quería colaborar con algo que merecía una oportunidad". El letrado insistió en culpar a un "poder oculto" del rechazo de su postulación pese a haber ocupado el primer lugar en el cuadro de mérito y haber pasado audiencias públicas.

"Van a llegar todos los casos grandes de mafias (…) Yo no tengo partido político, entonces esto ha sido una situación de propuestas políticas para ver a quién se apoya y quién no", señaló.

Calle Hayen también rechazó haber favorecido al exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, presunto cabecilla de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', y descartó que esta acusación haya motivado que el Pleno del Congreso rechace su candidatura como magistrado del Tribunal Constitucional con solo seis votos a favor.

"No hay ninguna investigación, llamadas que comprometan. Pueden haber encontrado 200 llamadas, pero yo soy un hombre de 40 años de ejercicio, he sido funcionario del más alto tribunal y además no está confirmado. Cuando usted quiere buscar pretextos por algo que viene de más arriba…pero no hay una investigación en toda mi vida", anotó.

Renunció uno de los candidatos al TC

El doctor Jorge Luis Rioja Vallejos presentó su renuncia a integrar el Tribunal Constitucional (TC), un día después de que tres de los candidatos no alcanzaran la votación necesaria en el Congreso.

El abogado envió una carta -a la que RPP Noticias tuvo acceso- a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, en el que le comunica su renuncia y pide que su candidatura no sea sometida a votación por el Pleno.

"Presento mi renuncia irrevocable al proceso y solicito se abstenga de poner a consideración del Pleno del Congreso mi elección como magistrado del Tribunal Constitucional", se lee en el documento.

Jorge Luis Rioja Vallejos estaba en el orden de mérito 11.º, con un puntaje acumulado de 75.44. En la evaluación curricular, había obtenido un puntaje de 56.22, mientras que en la entrevista personal obtuvo una calificación de 19.22.

