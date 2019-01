Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó 4 denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry. | Fuente: RPP Noticias

El congresista César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, volvió a negar que su grupo esté blindando al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Dijo que en la sesión de este lunes se aprobó cuatro denuncias contra él y se procederá a solicitar a la Comisión Permanente su acumulación.

“Este concepto de blindaje está mal dado. Por cualquier cosa, hasta por la votación. La Subcomisión está investigando. Hemos tenido 17 sesiones, cuatro no se llevaron a cabo por falta de quórum. Los que no vienen y no aportan al debate, eso sí es blindar. Ahí podrían decir que blindan”, dijo.

La Subcomisión de Acusaciones del Congreso admitió a trámite la denuncia en contra de Pedro Chávarry por presuntamente pertenecer a una organización criminal y encubrimiento real. El presidente de la Subcomisión dijo que la última denuncia que ha quedado pendiente será vista la próxima sesión.

“Hablan mucho de blindaje y pues mal informan. El tema de blindaje no puede producirse porque estamos actuando en Subcomisión ordinaria. Estamos sesionando de la misma”, manifestó.