Proyecto de ley para abatir a delincuentes armados:¿realmente es un cambio necesario en las normas?

El congresista Jorge Montoya ha presentado un proyecto de ley que incorpora a la normativa sobre uso de la fuerza letal por parte de la Policía un inciso que posibilita a los efectivos "abatir" a delincuentes armados "en el lugar de los hechos" y que esto se considere "como un acto de legítima defensa y presunción de legalidad".

Sobre esta iniciativa legislativa, el parlamentario de Renovación Popular, en diálogo con RPP Noticias, ha indicado que se trata de una "herramienta jurídica" para que los policías puedan abatir "sin mayor trámite" a un delincuente que utilice "armas de fuego u otros elementos de evidente peligrosidad".

“Hay acciones que tienen que ser controladas en el momento (...) y para eso es que se le ha dado esa arma y esta herramienta jurídica para que puedan actuar y abatir directamente al delincuente sin mayor trámite, cumpliendo el protocolo que debe crear la Policía para este tipo de intervención”, sostuvo.

“Cuando se está en un ataque de franco, con arma, en flagrancia, el policía puede disparar automáticamente sin pedir ninguna orden de detención (...) El protocolo que tienen ahora no lo pueden cumplir (…), se produce el hecho y tienen que reaccionar, es una reacción instintiva", agregó.

En otro momento, señaló que la Policía no tiene respaldo legal que la proteja cuando hace uso de la fuerza letal.

"La Policía estaba atada de manos. Hasta la fecha, no hemos visto ninguna noticia que diga que (…) disparó dos tiros a un delincuente o abatió a alguien porque no usan las armas, la protección que tienen es mínima. Terminan en un proceso judicial eterno hasta salir del problema. Evitan hacerlo, por ese motivo", sostuvo.

En base a esos argumentos, cabe preguntarse si efectivamente el proyecto del congresista Montoya Manrique establece una "herramienta jurídica" que antes no existía y, en ese sentido, si es un cambio novedoso en la normativa actual.

Al respecto, RPP Noticias conversó con los exministros del Interior Remigio Hernani y Félix Murazzo, y los juristas Carlos Rivera y Fernando Silva.

Según Montoya, el proyecto es una "herramienta jurídica" a favor de la Policía | Fuente: Andina

Remigio Hernani: "Es algo totalmente nuevo"

El general PNP (r) Remigio Hernani, exministro del Interior, felicitó el proyecto de ley de Jorge Montoya y consideró que es algo "totalmente nuevo" para la normativa policial.

"Es una medida bastante importante para la Policía porque, por hacer uso de su arma en legítima defensa de su vida y de la comunidad, en muchísimos casos, se ven enjuiciados, procesados y maltratados en la Fiscalía y el Poder Judicial", señaló.

"Por eso, los policías no quieren usar el arma porque saben las consecuencias de que nadie los va a defender. Ni la misma institución, ni la autoridad judicial, ni el Ministerio Público, ni la prensa. Nadie", agregó.

En esa línea, señaló que si "un delincuente con arma blanca o de fuego" no la suelta pese a la presencia de las fuerzas del orden, entonces "debe ser abatido porque están en peligro las víctimas y la vida de los policías".

"La novedad es que el policía va a tener esa garantía (de acción) y es muy útil para combatir el crimen. Es una novedad bastante importante para que los policías se sientan respaldados y garantizados en su accionar de acuerdo a ley", indicó.

"Si hay abusos o excesos, tendrán que ser sancionados. Y si hay una persona que murió, así sea un delincuente, necesariamente se debe hacer una investigación que no quiere decir que hay que meter a la cárcel al policía", añadió.

Por otro lado, consideró que "no es tan cierto" que, actualmente, "los policías tengan ese dispositivo legal que los proteja cuando hagan uso de sus armas".

"Es medio enredado, en doble sentido, no hay una claridad que espero que en este dispositivo legal propuesto por Montoya tenga la claridad del caso, donde establezca las reglas y protocolos que debe usar el policía para el uso de su arma", puntualizó.

Felix Murazzo: "La necesidad de la norma está vigente, pero deben hacerse precisiones"

El general PNP Félix Murazzo, exministro del Interior, también se manifestó a favor del proyecto de Jorge Montoya pues, según indicó, "en los hechos" hay necesidad de una normativa como la que se propone.

"Hay quienes dicen que no es necesaria esta ley porque ya está dada, pero no en los hechos. La necesidad se mantiene vigente porque se entra en una subjetividad. Establecemos que el enfoque policial, el enfoque fiscal y el enfoque judicial colisionan y termina en que el policía se ve procesado y hay casos en que hasta va preso", explicó.

En ese sentido, señaló que con la normativa vigente "en los hechos, no da resultado" y la delincuencia continúa "agravándose".

"El policía piensa más de una vez para intervenir por las consecuencias que genera, porque si es verdad que se alega la legítima defensa, la defensa propia (...) y la necesidad de responder, (pero) dice que debe ser objetiva. En la interpretación de la objetividad, justamente, se presenta el problema", indicó.

No obstante, aunque su posición fue a favor, consideró que debían hacerse "precisiones" al proyecto de ley.

"Cuando se dice que la necesidad fundamental de este proyecto es dotar a la Policía de un recurso legal, ahí me parece que hay un sesgo, porque es una forma de 'policializar' un problema que tiene mayor complejidad", sostuvo.

"Aquí no se trata solamente de una arista policial o de formación, sino de un contexto mayor. En ese sentido, está dejando de lado un aspecto sustancial: dejar de reconocer que este problema es multisectorial y tienen que intervenir todos los sectores", alegó.

Asimismo, señaló que la palabra "abatir" debía "revertirse" y encontrar "una expresión diferente".

"Se comprende, el congresista que lo ha presentado tiene un perfil militar y ellos se mueven dentro de un escenario de ese tipo. Abatir es una palabra que da la impresión de que se trata de una licencia para matar y no estamos en ese caso", puntualizó.

Carlos Rivera: "Incorpora modificaciones preocupantes"

El abogado Carlos Rivera consideró que el proyecto de ley de Jorge Montoya establece modificaciones en la respectiva normativa actual ya que se incorpora "un inciso que no existía (…), una disposición en la ley de uso de la fuerza”.

“Me llama la atención y me preocupa que se pretenda dar como perspectiva de que la solución al problema de la criminalidad, como plantea el párrafo de los fundamentos, se tiene que resolver con acciones estrictamente violentas”, sostuvo.

Al respecto, señaló que ya existía el Decreto Legislativo N° 1186 que regula el uso de la fuerza policial, además de su respectivo reglamento que establece protocolos para el empleo de armas de fuego contra delincuentes.

"Son normas que han sido bien construidas porque hay un mandato legal, constitucional, de intervención en uso de la fuerza (…) Creo que un inciso de esta naturaleza termina de perjudicar la buena redacción y el espíritu de la norma", señaló.

En ese sentido, resaltó que el inciso b de dicho decreto - que establece el uso de la fuerza letal 'cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave' - "sí comprende aquello que pretende, aparentemente, precisarse en el inciso f de Renovación Popular".

Asimismo, señaló que habría un peligro con la interpretación jurídica de la flagrancia, puesto que "en el Perú, es desde el momento en que ocurre el crimen hasta 24 horas después".

"En nuestra legislación, hay un problema con el asunto de la flagrancia que tiene que ver con (el) concepto (…) Es un proyecto de ley que podría habilitar una intervención letal de la Policía por un tiempo bastante extenso, cosa que no se precisa porque se habla simplemente de flagrancia”, apuntó.

“Los problemas de la criminalidad (…) no necesariamente tienen un camino de solución con alternativas de esta naturaleza. El problema es más complejo que meterle bala a un delincuente con un arma de fuego", agregó.

Carlos Rivera consideró que el proyecto incorpora una modificación "preocupante" | Fuente: IDL

Fernando Silva: "Es una norma de precisión de un decreto ya existente"

El jurista Fernando Silva consideró que el proyecto no modifica la normativa ya existente, sino que se trata de una precisión al incorporar un inciso más.

"Está incorporando un elemento más a ese Decreto Legislativo (N° 1186) que no estaba así de establecido, así de preciso. Es una norma de precisión más que modificación. Ya se había hecho precisiones y modificaciones en el reglamento del decreto que hablaba de forma expresa (…) de usar el arma de fuego directamente”, explicó.

“Más es una precisión que una cosa novedosa dentro de la estructura legal dentro de la permisividad o la reglamentación del uso de armas de la Policía. No veo que exista ninguna novedad, salvo una precisión”, agregó.

En esa línea, consideró que la precisión genera "la posibilidad de darle elementos a un juez para resolver un caso (contra un policía), no abre un criterio para matar".

“Estas normas que ayudan a la Policía, estas precisiones, terminan siendo elementos que se pueden usar judicialmente para tomar una decisión: liberar de responsabilidad a un policía o encontrar responsabilidad en él”, subrayó.

Asimismo, indicó que "no es la primera vez que se plantean posibilidades de proteger más a la Policía Nacional".

"En marzo del 2020, cuando un policía hace uso de su arma de reglamento en las condiciones correctas, está prohibido dictarle prisión preventiva mientras duren las investigaciones. Eso está así con la modificación del artículo 292 A del Código Penal”, resaltó.

Respecto al concepto de flagrancia, Silva consideró que en el proyecto de Montoya está limitado como "el lugar de los hechos".

"El proyecto de ley dice ‘cuando en un delito flagrante se use un arma de fuego (…) en el lugar de los hechos’. Yo la entiendo como ‘en el momento’, no en 24 horas. Si dice lugar de los hechos, nos restringe. Esto no es nuevo, ya está establecido en el artículo 20 del Código Penal", explicó.