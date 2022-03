Raúl Doroteo Carbajo, de la bancada de Acción Popular | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El congresista Raúl Doroteo Carbajo, de la bancada de Acción Popular, rechazó la versión de Karelim López ante el Ministerio Público, según lo acusó de ser uno de los cinco legisladores de este partido que han sido llamados los "niños" por obedecer lo que les pide el presidente Pedro Castillo.

"Lamento las declaraciones de esta presunta colaboradora eficaz que nos está involucrando, dañando nuestra honra, nuestra honorabilidad, luego de que con una fragilidad pueda involucrarme. Quiero negar categóricamente cualquier vínculo con la señora (Karelim López), con (Bruno) Pacheco, no conozco al señor (Rudbel) Oblitas ni a ninguno de los que ella indica", señaló.

"Niego categóricamente conocer a Karelim (López), Pacheco, Samir (Villaverde), Oblitas, (Fray) Vásquez, todo el entorno del señor presidente. Todos los que han sido mencionados no los conozco, categóricamente, ni una llamada por teléfono, no tengo nada que ver con respecto a eso", reiteró.

Sobre el empresario chino Li Qingyong, el congresista de Acción Popular dijo que solo lo vio una vez cuando un correligionario suyo que trabajaba en la Municipalidad del Rímac lo visitó junto con este extranjero que obtuvo contratos cuestionados con el Estado, presuntamente, gracias a los nexos con Karelim López y el ahora exministro Juan Silva.

"Después de haber dañado nuestra imagen, nuestra honorabilidad, con una fragilidad, eso es increíble. Debe haber ahí intereses oscuros, pretende desequilibrar a esta bancada de centro, Acción Popular. Creemos que estos golpes bajos que nos dan (buscan) querer mellar nuestra actuación y que podamos contribuir a la estabilidad del país", cuestionó.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario también negó tener vínculo con Alexander Aguilar Quispe, hermano de los dueños de la constructora INIP Ingeniería Integración de Proyectos; sin embargo, reconoció que, al igual que ocurrió con el empresario chino, lo recibió en su despacho para abordar sobre su interés de invertir en el sector Agrícola y Turismo.

"Nunca más he tenido una reunión o una llamada, me pongo a disposición de las investigaciones para que puedan esclarecerse los hechos. Si yo hubiera querido hacer algo ilegal, como se pretende ver, es un lugar público (su despacho en el Congreso) donde hay cámaras, donde hay un registro", anotó.

Acción Popular respalda a integrantes de bancada

La bancada de Acción Popular respaldó a los cinco congresistas que fueron involucrados en presuntos actos de corrupción, según la declaración ante la Fiscalía de la empresaria Karelim López.

El parlamentario Ilich López afirmó que Acción Popular no permitirá que la honra de algunos de sus correligionarios se manche.

"Aquí está la bancada de Acción Popular respaldando a sus congresistas, los cuales han negado categóricamente los hechos imputados y se someten a investigación. Esto es una maniobra de los extremos. Del extremo que quiere una vacancia a como de lugar y del otro extremo que quiere el cierre del Congreso. Nos quieren retirar del centro política donde lo vamos a defender si es posible con la vida", dijo.

Por su parte, Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, aseguró que en una eventual vacancia presidencial no permitirán un "Merino 2".

"Es que no habrá un Merino 2 en esta bancada de Acción Popular. Si se diera al extremo de vacar a un presidente, obviamente con pruebas que sustenten estas denuncias o la vicepresidenta no acepta o llegado el momento sea la presidenta del Congreso que asuma la presidencia de la República, vamos a exigir que se renueve esa Mesa Directiva. Insisto, no necesitamos un nuevo Merino en Acción Popular, aclaró.

