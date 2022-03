La aspirante a colaboradora eficaz Karelim López ha comprometido en su declaración al fiscal Omar Tello. | Fuente: Facebook Ministerio Público

El fiscal Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, descartó que pretenda solicitar a la Fiscalía de Lavado de Activos la declaración de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz en esa área del Ministerio Público.

De acuerdo con las versiones periodísticas que dan cuenta de la declaración de López, esta fue brindada ante el despacho de la fiscal de Lavado de Activos, Karla Zecenarro.

Al respecto, Tello precisó que no ha sido comunicado formalmente sobre la colaboración eficaz que se estaría desarrollando con Karelim López -al darse en otra Fiscalía- ni sobre el contenido de la misma.

"En principio, lo que ha trascendido es en los medios de comunicación, formalmente yo no sé cuál es el contenido ni tampoco se me ha comunicado hasta ahora de la supuesta colaboración eficaz. No puedo solicitar algo que desconozco", señaló a Nada está dicho de RPP.

En otro momento, el fiscal volvió a rechazar las acusaciones en su contra que habría hecho la empresaria investigada, al señalar que no tiene contacto con primos ni tíos en más de dos años.

"No tengo el nombre como para establecer alguna vinculación y sobre eso preguntar. Eso es lo primero, y lo segundo es que aún cuando esto haya sucedido, siempre he negado tener cercanía con el presidente y su entorno, eso es absolutamente falso", expresó.

La declaración de Karelim López

Karelim López habría señalado ante la Fiscalía que a fines de noviembre pasado acudió a una reunión en la que participó un sobrino del presidente Castillo, Rudbel Oblitas, quien le presentó a una persona presuntamente allegada al fiscal coordinador Omar Tello.

"[...] le presenta a una persona como el primo del fiscal coordinador de corrupción de funcionarios, Omar Tello, cuyas características físicas eran alto, corpulento y con una fisonomía parecida a la del coordinador de corrupción, quien dio el mensaje que todo estaba controlado, que se mantuviera callada y que todo iba a estar tranquilo”, dice el supuesto testimonio.

En otro momento, la declaración de la empresaria refiere: "Le dijo que todo iba a estar tranquilo y que el presidente Castillo se iba a reunir con el ‘number one’ del Ministerio Público, en alusión a Zoraida Ávalos".