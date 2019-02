Reacciones de congresistas tras las declaraciones del cardenal Pedro Barreto

Los congresistas reaccionaron a las declaraciones de Barreto. | Fuente: Composición

Las declaraciones del cardenal Pedro Barreto no fueron bien aceptadas entre los congresistas de Fuerza Popular, quienes criticaron la posición del arzobispo de Huancayo. El prelado indicó para una radio local que la bancada liderada por Keiko Fujimori "nunca ha querido el bien del Perú".

En entrevista con radio Cutivalu, el arzobispo de Huancayo dijo: "Fuerza Popular nunca ha querido el bien del Perú, esto hay que decirlo con claridad porque si hubiese querido el bien del país hubiera hecho muchísimas cosas". “Trabajar bajo consignas no es bueno para el país”, añadió.

Además, dijo sentirse apenado por la actitud de los congresistas de la bancada y les invocó a que cambien para el futuro.

A través de sus cuentas de Twitter, los parlamentarios expresaron su posición.

Juan Sheput - Peruanos Por el Kambio

"¿Qué está pasando con la Iglesia? Por un lado el Vaticano se define neutral ante los crímenes de Maduro y por otro, en Perú, se abunda en declaraciones políticas que por extensión fomentan crispación y violencia", escribió Sheput.

Alejandra Aramayo - Fuerza Popular

La parlamentaria respondió el comentario a Sheput y señaló que "algunos 'actores' se equivocan en su rol y que por respeto a la Iglesia católica deberían renunciar y hacer política desde el llano sin contaminar con declaraciones el púlpito". "Se debe predicar con principios de verdad y justicia", agregó.

Mario Mantilla - Fuerza Popular

"Por respeto a Dios, el cardenal debería renunciar, su función es eclesiástica no política, más aún si nunca estuvo presente en los debates internos de nuestra bancada para opinar cosas que nunca conoció", escribió.

Esther Saavedra - Fuerza Popular

"Cardenal Barreto: usted genera más diferencias en los peruanos contra los que somos parte de Fuerza Popular ¿no debería de promover la paz y no la violencia? Lo animo a que promueva valores y principios en la familia peruana y no mayor odio contra los que no compartimos su pensamiento político", expresó la parlamentario.

Carlos Tubino - Fuerza Popular

El vocero de la bancada, quien ya se ha pronunciado en contra de las declaraciones de Barreto, indicó que este está dando un mal ejemplo. "Con el ejemplo que da cardenal Barreto a los sacerdotes del Perú, podrían usar sus púlpitos para hablar de política. Referirse a un partido político y juzgarlo con la óptica malévola de Izquierda peruana chavista/retrógada, lo define en espectro político", expresó.

Gloria Montenegro - Alianza Para el Progreso

La congresista se mostró a favor de lo declarado por el cardenal. "Gracias cardenal Barreto por hablar claro. Todo comentario negativo de Fuerza Popular solo confirma que está con la verdad: Fuerza Popular y el Apra dieron la espalda a los peruanos, afectaron la gobernabilidad, la justicia, la democracia, encubrieron a sus líderes y hermanitos corruptos", indicó.