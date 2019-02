Juan Carlos del Águila, vocero alterno de Fuerza Popular, en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El congresista Juan Carlos del Águila, vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular, descartó que la agrupación parlamentaria Acción Republicana sea una extensión del partido fujimorista, pues, según dijo, no tienen enfoques políticos similares.

Al ser consultado si considera al grupo recientemente formado un "apéndice" de Fuerza Popular, el legislador lo negó tajantemente. "Para nosotros no lo son porque en ningún caso estamos coincidiendo con temas de manera continua con ellos", afirmó en RPP Noticias. "Es un grupo que está intentando convertirse en bancada y que seguramente lo aprobarán”, agregó.

En otro momento, reiteró que nunca hubo una alianza política con el APRA ni con algún otro partido, tal como lo había dejado entrever el aprista Javier Velásquez Quesquén. "Hemos escuchado esa declaración de Javier Velásquez y la verdad que nos sorprende porque el hecho de que puedas coincidir en determinados enfoques [...] no significa que haya una alianza política", aseguró.

"No existe alianza. El hecho de que puedas coincidir en determinados temas de coyuntura como coinciden otras agrupaciones en sus votos también… no significa alianza, no lo hay, no lo hubo; en Fuerza Popular nunca hemos conversado hacer alianza con ninguna bancada política", zanjó.

Inmunidad de Donayre

En ese sentido, afirmó que únicamente se han puesto de acuerdo "para aprobar proyectos en beneficio del país", y que el "equilibro de fuerzas políticas en el Congreso" ha permitido que se evidencien situaciones irregulares en el Gobierno como la presunta compra de votos que acabó con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

También fue consultado si Fuerza Popular tiene la intención de levantar la inmunidad del parlamentario Edwin Donayre (Alianza Para el Progreso), quien tiene una condena de cinco años de prisión por el caso Gasolinazo. Como se recuerda, el último martes Fuerza Popular impidió la votación sobre el levantamiento de inmunidad presentando una cuestión previa.

Del Águila evitó responder directamente y dijo: "Tendrá que hacerse una vez que el Poder Judicial lo determine como cosa juzgada. El Poder Judicial está en un momento donde va a decidir en segunda instancia [la sentencia de Donayre".

Asimismo, señaló que hay temas más importantes que el caso del exmilitar. "Hay temas tan importantes… lo que está aconteciendo en el sur, lo que está aconteciendo en la Amazonia, la corrupción también hay que combatirla, pero con hechos", sentenció.