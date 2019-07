Alejandro Toledo deberá afrontar el proceso de extradición en prisión. | Fuente: EFE

Legisladores de distintas bancadas se pronunciaron sobre el fallo de la justicia estadounidense, que determinó que el expresidente Alejandro Toledo afrontará el proceso de extradición a Perú en prisión.

El congresista no agrupado Juan Sheput, quien fue ministro durante el gobierno del desaparecido partido Perú Posible, dijo que el dictamen del juez Thomas S. Hixson era “predecible”, ya que en los últimos días se conocieron fundamentos sólidos contra el exmandatario.

“El (fundamento) fundamental es su comportamiento errático y haber sido detenido con 40 mil dólares. Eso en la justicia norteamericana, que es garantista, es algo que no se puede permitir. Son elementos sospechosos que han generado que el juez falle en ese sentido”, aseguró a RPP Noticias.

El juez Thomas S. Hixson, de la Corte de California, ordenó que Toledo Manrique sea internado en una cárcel pública mientras continúa el trámite de su extradición al Perú.

Jaime Chincha, enviado especial de RPP Noticias a la audiencia realizada en California, señaló que el argumento que más pesó fue que al momento de la detención de Toledo, en su vivienda, tenía 40 mil dólares en efectivo dentro de una maleta.

“Ahora le corresponde hacer su tarea al Gobierno, que ha estado tan descuidado y asume como un triunfo lo que ha sido una inercia que ha venido sucediendo en Estados Unidos en relación al proceso de Alejandro Toledo”, sostuvo Sheput.

🚨 #LOÚLTIMO | Juez de Estados Unidos ordenó que Alejandro Toledo permanezca en una prisión mientras se tramita su extradición. https://t.co/f6cfN80JSY pic.twitter.com/JOvT0fWD3A — RPP Noticias (@RPPNoticias) 19 de julio de 2019

El legislador Mauricio Mulder (APRA) consideró que sobre Toledo pesó haber sido detenido, hace unas semanas, en estado de ebriedad, “lo que indica una conducta proclive a vulnerar la ley”.

“Además, han encontrado 40 mil dólares en el momento que lo han detenido. Eso abona en el criterio de que, si anda por las calles con esa cantidad de dinero, es un claro síntoma que se quiere comprar cosas sin dejar huellas”, remarcó el aprista.

Por su lado, la izquierdista Marisa Glave (Nuevo Perú) dijo estar sorprendida “gratamente” por la decisión de la justicia estadounidense ya que -reconoció- temía que se acepte el pago de fianza para que Toledo afronte el proceso de extradición en libertad.

“Lo que ha dicho el juez es que, no solamente hay un avance en la investigación, sino que hay un peligro de fuga. Y no es solamente por las conexiones del señor Toledo, sino que lo encontraron con una maleta de 40 mil dólares. ¿Quién anda en la calle con una maleta de 40 mil dólares si no piensa pagar algún tipo de favor y eventualmente fugarse?”, reflexionó.

Desde Fuerza Popular, la legisladora Karla Schaefer sostuvo que el juez Hixson “ha hecho lo que no hicimos los peruanos, porque (Toledo) nunca debió salir del Perú”.

“Saludo y agradezco la justicia americana en este caso, como también haber destapado la corrupción de Odebrecht, que ha tocado a tantos países”, refirió.