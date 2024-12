Reacciones en el Congreso sobre presunta cirugía de Dina Boluarte: algunos legisladores hablan de vacancia presidencial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ya se habla de vacancia presidencial en el Congreso luego de las declaraciones del exjefe del Gabinete Alberto Otárola, quien esta mañana ante la Comisión de Fiscalización aseguró que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en junio del 2023, lo que -según una denuncia periodística- la habría obligado a ausentarse de sus funciones.

Para Juan Burgos, titular del citado grupo de trabajo, lo ocurrido “sería causa de vacancia”. El legislador adelantó que pedirá una moción para formar una comisión investigadora por un plazo de 60 días. “Espero que el Congreso no sea cómplice”, manifestó.

En la misma línea se manifestó el parlamentario Carlos Zeballos (no agrupado), quien consideró que “las causales están dadas” para aprobarse una vacancia presidencial contra Boluarte Zegarra.

“La presidenta ha dejado acéfalo el Gobierno y esto se puede comprobar. (...) Estamos en la búsqueda de esas pruebas y la vacancia debería darse, de comprobarse que la presidenta ha dejado acéfalo el Gobierno, así sea por horas”, señaló.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la congresista Susel Paredes calificó de “gravísimo” lo declarado por Otárola, lo que -para ella- confirma un abandono de cargo por parte de la jefa de Estado.

“Ocurrió en junio de 2023. Esa es una causal clara, y está incluida en la moción de vacancia que elaboré. ¿Van a seguir sin firmar mis colegas?”, se preguntó la parlamentaria opositora.



“Una tormenta en un vaso con agua”

Por su lado, la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, consideró “absurdo” hablar de una vacancia presidencial, al señalar que se está haciendo “una tormenta en un vaso con agua, y creo que hasta sin vaso” por las declaraciones del exjefe del Gabinete.

“Yo lo veo así, no soy defensora de la señora Boluarte, no soy abogada, pero sí he visto mucha gente que se ha sometido a una operación de esa naturaleza. Yo no creo que eso constituye una falta, porque puede tener hasta un problema de gripe”, refirió.

En la misma tónica, Alejandro Soto, expresidente del Congreso, dijo que no considera una causal de vacancia lo dicho por Otárola. “Yo me inclinaría por acusaciones constitucionales contra los que resulten responsables”, indicó en La Rotativa del Aire.

Cabe mencionar que, según una investigación de la periodista Sonia Suyón, Dina Boluarte se ausentó de sus funciones por un espacio de doce días, mientras se recuperaba de una intervención estética a la que se sometió en junio de 2023 en una clínica local.

Entre los días 28 de junio y 10 de julio de 2023, la jefa de Estado no participó de eventos públicos y tampoco asistió a las reuniones con sus ministros, de acuerdo con el citado informe.

Alberto Otárola confirmó la intervención quirúrgica, pero indicó que, durante el periodo posoperatorio, Boluarte estuvo presente de forma virtual en una sesión del Consejo de Ministros y se reincorporó de manera presencial una semana y media después de la operación.