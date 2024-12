Guido Bellido afirmó que Dina Boluarte debió ser vacada “hace tiempo”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bellido: "La vacancia presidencial hace tiempo se debió dar"

El congresista de la bancada de Podemos Perú, Guido Bellido, señaló que la presidenta de la República, Dina Boluarte, debió ser vacada “hace tiempo”; sin embargo, aseguró que no existen los votos suficientes para que la propuesta prospere debido a que hay parlamentarios que la protegen.

“La vacancia presidencial hace tiempo se debió dar”, afirmó en el programa Prueba de fuego de RPP TV.

A ello, Bellido agregó que, “quienes gritaban vacancia”, la vienen protegiendo “hasta el día de hoy”.

“Con los votos que nosotros tenemos no es suficiente, no alcanza, se requiere del otro lado”, apuntó.

“Si el Gobierno de Dina Boluarte continúa es gracias a ellos”, añadió.

Cabe señalar que días atrás la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, mencionó que ha conversado con alrededor de 20 congresistas para presentar una moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte.

“Espero que no llegue [al 2026], ni siquiera es tanto que quiera hacer una vacancia, yo creo que la señora debería renunciar por un poco de vergüenza. Todo el Perú sabe que es incapaz, no hay un solo peruano que la apoye, tiene 3 % de aprobación, el 97 % de empresarios que han estado en CADE no la aprueban. No la quiere nadie”, dijo la legisladora en RPP.

Susel Paredes es otra de las congresistas que viene impulsando una moción de vacancia contra la actual mandataria aduciendo una supuesta incapacidad moral permanente para ejercer el cargo; además de presuntos actos de corrupción durante su gestión, entre los que menciona el caso conocido como 'Rolexgate'.

“A Pedro Castillo lo van a sentenciar”

Por otro lado, Guido Bellido aseguró que el exmandatario Pedro Castillo será sentenciado para evitar que sea candidato presidencial en las elecciones generales del 2026.

“Pedro Castillo está afiliado a un partido y por tanto sus posibilidades serían volver a postular y ese escenario es impredecible, así que, para evitar cualquier riesgo, lo que harán es sentenciarlo cuanto antes y con una sentencia en primera instancia van a evitar que postule”, aseveró.

El exjefe del Estado se encuentra recluido en el penal de Barbadillo tras ser detenido el 7 de diciembre de 2022 tras su fallido golpe de Estado.

Por este hecho, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión para Pedro Castillo, así como su inhabilitación por tres años y seis meses para ejercer cargo público, al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.