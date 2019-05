Juan Sheput enfiló sus baterías contra el Gobierno. | Fuente: Andina

“Un show de mal gusto”. Así calificó el parlamentario Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) la visita del presidente Martín Vizcarra al Congreso, en la que anunció que los ministros de Estado no participarán en el debate de la Comisión de Constitución de las reformas políticas.

“El presidente Vizcarra debió indicar al premier (Salvador del Solar) y al ministro de Justicia (Vicente Zeballos) que participen en el debate, tal como lo anunció en reunión con voceros. Muy mal el Gobierno. Atacar al Congreso es fácil. Gobernar es difícil”, sentenció en Twitter.

Luego, en otro tuit, el exoficialista sostuvo que la carta en la que Vizcarra anunció la no participación de sus ministros en el debate “podría tener una sola línea: “Prefiero el show que las reformas””. “Penosa actitud del Gobierno”, remató.





El presidente Martín Vizcarra acudió esta mañana al Congreso para presentar un documento en donde informa que el jefe del Gabinete, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, no participarán de la sesión de la Comisión de la Constitución para debatir las reformas políticas.

El mandatario señaló que las condiciones no estaban dadas para la participación de los ministros. “Acompaño al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Justicia para entregar un documento donde justifica su no participación en la reunión a la comisión de Constitución porque no están dadas las condiciones para tratar el tema de reforma política”, señaló.