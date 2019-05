Martín Vizcarra: Ministros no participarán en sesión de Comisión de Constitución para debatir reformas políticas

El mandatario presentó el documento ante mesa de partes avalando la inasistencia de los ministros. | Fuente: Twitter | PCM

El presidente de la República, Martín Vizcarra, acudió esta mañana al Congreso de la República para presentar un documento en donde informa que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, no participarán de la sesión de la Comisión de la Constitución para debatir las reformas políticas.

El mandatario señaló que las condiciones no estaban dadas. "Acompaño al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Justicia para entregar un documento donde justifica su no participación en la reunión a la comisión de Constitución porque no están dadas las condiciones para tratar el tema de reforma política", señaló el presidente a la prensa.

Vizcarra criticó que en más de un mes de haber presentado las reformas políticas estas no hayan avanzado y que a pesar de las reuniones mantenidas con los voceros de las bancadas en Palacio de Gobierno, esto solo haya quedado en promesa.

"Todos participaron de la reunión del día miércoles y todos manifestaron su apoyo a las reformas políticas. Incluso se discutió la invitación del PCM para hacer sustento de los proyectos de las reformas", apuntó.

El presidente hizo incapié en que al día siguiente de la reunión, la primera reforma, que constitía en que la Corte Suprema se encargue de determinar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para investigar a un legislador, sea archivada sin debate previo.

"Sorpresivamente, en menos de 24 horas la Comisión de Constitución trata el primer proyecto de la reforma política sobre la inmunidad parlamentaria y lo manda al archivo sin opción de sustentación, sin ningún debate profundo como indica que se debe tratar", comentó.

El presidente sostuvo que con este tipo de actitudes demuestran que el Legislativo "no tiene voluntad de cambio".

Debate de reformas

Este jueves, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se presentaban a las 9:30 de la mañana ante la Comisión de Constitución para argumentar las reformas políticas presentadas desde hace un mes por el Ejecutivo.

Este paquete de reformas recoge las propuestas hechas al Ejecutivo por la Comisión de Alto Nivel presidida por Fernando Tuesta, con excepción de la bicameralidad.





Entre los principales planteamientos figura el de un Congreso con una mayor representación de los electores, con parlamentarios elegidos en segunda vuelta y que incluya a legisladores de peruanos en el exterior y de los pueblos indígenas.