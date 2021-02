El parlamentario Ricardo Burga aseguró que volteó la página de este caso de Carlos Ezeta e invocó a respetar el trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial. | Fuente: Congreso/Instagram

El congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, señaló este jueves que la Fiscalía no ha aperturado ninguna denuncia formal contra Carlos Ezeta, joven que lo agredió físicamente en en noviembre del 2020, y calificó de mentira que se esté solicitando ede 6 a 12 años de prisión por lesiones graves contra el joven.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el parlamentario también aclaró que el caso está judicializado y en todo caso el Ministerio Público no le ha notificado esta denuncia.



"Hasta donde yo sé la Fiscalía no ha aperturado ninguna denuncia formal (...) está en investigación ni siquiera está aperturado el proceso, por lo tanto el joven está mintiendo", sostuvo.



Ricardo Burga consideró que las afirmaciones de Carlos Ezeta corresponden a una "cortina de humo" y afirmó que el joven nunca contestó a su teléfono cuando lo llamó para que cumpliera su trabajo social al que se había comprometido.



"Creo que es una cortina de humo de este señor que además está acusado de acoso sexual (...) ahora he recibido una llamada de él pidiéndome un peritaje cuando ya pasó más de un mes. Yo le dije 'mira el tiempo ya pasó y no me voy a prestar, ya voltee la página, así que te agradezco mucho y ahí dejalo el tema, y así fue'", dijo.



Finalmente, el parlamentario de AP aseguró que ya volteó la página de este caso e invocó a respetar el trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial.

