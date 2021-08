Roberto Chiabra, congresista de Alianza para el Progreso. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El congresista Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso (APP) señaló que su bancada evalúa el otorgamiento de la confianza al Gabinete Ministerial que lidera Guido Bellido; sin embargo, se mostró muy crítico con la falta de experiencia en gestión pública de todos sus integrantes y a los cuestionamientos que enfrentan varios ministros.

"Eso se está determinando porque también hay que ser inteligentes y no darle gusto a lo que ellos quieren, pero yo sí les digo: esto no es cuestión de quedarse atornillado. Si tenemos que irnos, nos vamos todos y empezaremos de cero. Si ellos quieren mantener este Gabinete que le afecta al país, si el presidente nno toma una actitud que le beneficie a él y a todo el país al inicio de su gestión, no hay problema, nos vamos todos, no solo el Congreso", señaló.

"Nos vamos todos. ¿Qué cosa creen, que nos vamos a ir nosotros nada más? Nos vamos todos. Yo no tengo ningún problema", agregó al ser consultado si esto implica también al presidente Pedro Castillo y a los cuestionamientos al Gabinete Ministerial.

En entrevista con RPP Noticias, lamentó que el país se encuentre en una nueva crisis política, principalmente en la coyuntura actual en los peruanos se ven afectados por problemas sanitarios y económicos. El parlamentario recordó los cuestionamientos a un Gabinete Ministerial "conformado por personas que no tienen ninguna experiencia de gestión".

"Aquí lo que buscamos nosotros, y lo ha dicho el vocero cuando se ha reunido con el premier -porque la reunión con el premier es una pérdida de tiempo porque es el primero que debería dar un paso al costado porque le está haciendo un daño al presidente- es que el presidente asuma su responsabilidad y demuestre que tiene personalidad", señaló.

El exministro pidió al presidente Pedro Castillo "que demuestre que no está secuestrado" tras recordar que para la opinión pública no ha tenido participación en la conformación del Gabinete Ministerial. El parlamentario consideró que el jefe de Estado debería tomar acciones para mejorar el inicio de su gobierno.

"Hay que recordar al presidente que es una ilusión que diga que tiene el apoyo del pueblo y hay que recordarle que estas revoluciones terminan cuando se termina la plata", apuntó.

APP evalúa el voto de confianza

Días atrás, el congresista y vocero por la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, se reunió este viernes con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, a propósito del voto de confianza que tiene que emitir el Legislativo al gabinete ministerial.

El parlamentario expresó que si bien le hizo llegar al PCM comentarios en torno al cuestionamiento de ciertos titulares de la cartera, su bancada esperará a su presentación en el Congreso para oír sus propuestas y finalmente saber si le dará el voto o no.

"Esperaremos la presentación del gabinete en el Congreso, escucharemos primero qué plantea, ver qué medidas de correción van a tomar, ahí por donde vamos oír qué rectifican, corrigen o mantienen y de acuerdo a eso, la bancada tomará una decisión", dijo en La Rotativa del Aire.

El parlamentario además señaló que le propuso al PCM que Pedro Castillo logre reunirse con las bancadas del Congreso. "Nuestra posición esa que el presidente convoque a una reunión de bancada. Si hablamos de un gabinete cuestionado, incluido el colega Bellido, resulta pertinente conversar con quien decide designaciones que es el propio presidente", indicó.



